Передовые инженерные школы Татарстана получат на развитие почти 1,5 млрд в этом году

Передовые инженерные школы (ПИШ) Татарстана в текущем 2024 году получат на развитие почти 1,5 млрд рублей. Всего в этом году инженерным школам первой волны будет выделено 12,6 млрд рублей — на 2,5 млрд больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал продление проекта по созданию передовых инженерных школ до 2030 года, о чем напомнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Общий объем софинансирования до 2026 года составит порядка 60 млрд рублей. Помимо прочего отобраны еще 20 таких школ, которые начнут работать уже с нового учебного года. Соответственно, в общей сложности система ПИШ охватит 50 вузов в 23 российских регионах.

Каждой передовой инженерной школе из первой группы, куда из татарстанских школ входит ПИШ Казанского федерального университета, на 2024 год выделяется по 634,5 млн рублей, тогда как в 2023-м они получили по 514 млн рублей.

Передовым инженерным школам из второй группы, к которым относятся ПИШ Университета Иннополис и ПИШ КНИТУ (КХТИ), направят по 427,7 млн рублей (в минувшем году они получили по 348,2 млн).

«Показатели передовых инженерных школ, созданных на базе республиканских вузов, впечатляют. Только на базе ПИШ Университета Иннополис за 2023 год обучено более 1,6 тыс. человек по программам дополнительного профессионального образования, а на программы высшего образования набраны 235 студентов. Радует, что проект по созданию передовых инженерных школ продолжается», — прокомментировал имеющиеся тренды вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Недавно на открытии Высшей школы нефти в Альметьевске Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи доложил Владимиру Путину, что за два года в республике созданы шесть передовых инженерных школ. ПИШ Университета Иннополис хочет запустить в этом году три лаборатории. При этом завершить строительство корпуса КФУ в Набережных Челнах могут при создании инженерной школы.