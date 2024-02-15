Завершить строительство корпуса КФУ в Челнах могут при создании инженерной школы

Для завершения строительства корпуса Казанского федерального университета в Набережных Челнах необходимо финансирование. Об этом заявил проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский на 51-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Сегодня ректор КФУ Ленар Сафин находится в Москве на защите проекта передовой инженерной школы, в рамках которого предполагается завершение строительства этого здания. У нас есть утвержденные проекты, нам нужно финансирование, и всё будет сделано», — сказал спикер.

Вопрос о долгострое в 11-м комплексе Набережных Челнов поднял депутат Руслан Нигматуллин. «Это должен был быть учебно-лабораторный корпус. В прошлом году была экспертиза здания, его можно достроить», — отметил парламентарий.

Строительство корпуса для Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета началось 20 лет назад, но было остановлено из-за отсутствия финансирования.

Депутат Ильдар Шамилов поинтересовался у проректора КФУ, когда планируется построить общежитие. На это Таюрский ответил, что по этому кампусу программа полностью утверждена. «Идут все необходимые работы. Надеемся, что мы запустим это общежитие к юбилею университета», — подчеркнул он.

В этом году Казанский университет отметит 220-летие со дня основания.