Путин заявил, что программа развития инженерных школ будет продлена

В России продлят программу развития инженерных школ. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области, передает РИА Новости.

Глава государства назвал инициативу очень хорошим проектом: сначала были созданы 30 подобных площадок, потом их число увеличили до 50. В работе задействованы примерно 160 крупных инновационных предприятий.

«Мы планируем, что в 2024, 2025, 2026 годах — до 2026 года уже решение принято продлить — в этой работе примут участие не менее чем 250 наших крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 млрд рублей», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что стране нужны высококвалифицированные кадры, нужно «работать конкретно понимая, где и что востребовано сегодня, и что будет востребовано завтра».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов доложил Президенту, что за два года в Татарстане созданы 6 передовых инженерных школ.