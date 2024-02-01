Минниханов: За два года в Татарстане созданы 6 передовых инженерных школ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За два года в Татарстане созданы 6 передовых инженерных школ. Об этом и других итогах работы республики в сфере создания современной образовательной инфраструктуры Раис РТ Рустам Минниханов доложил сегодня Президенту Владимиру Путин на церемонии открытия Высшей школы нефти в Альметьевске. Глава государства принял участие в мероприятии в формате видеосвязи.

«Задача, которую вы поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами. В частности, за последние два года в республике созданы и работают 6 передовых инженерных школ: Казанского Федерального университета совместно с КАМАЗом в городе Набережные Челны, технологического университета совместно с компанией СИБУР — это Нижнекамск, Университета Иннополис совместно с Газпромом, технического университета совместно с Ростехом в области самолето-, вертолетостроения», — перечислил Минниханов.

Он также отметил другие успехи республики. В частности, пять университетов Татарстана прошли жесткий отбор в ходе федерального конкурса и вошли в программу «Приориет-2030».

«При поддержке федерального министерства активно развиваются также кампусы других наших вузов», — сказал Раис, напомнив об открытии общежитий в Университете Иннополис и в Казани.

Кроме того, благодаря федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» за два года 442 студенческих стартапа республики получили финансовую поддержку на сумму 1 млн рублей каждый на создание высокотехнологичного бизнеса.

«Еще раз хотел бы поблагодарить за все меры федеральной поддержки научно-технологического развития страны. И заверяю Вас, что все задачи, поставленные Вами, будут успешно реализованы», — сказал Минниханов.

«Я и не сомневаюсь», — ответил Президент.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин через видеосвязь открыл Высшую школу нефти в Альметьевске.