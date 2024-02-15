Инженерная школа Университета Иннополис хочет запустить в этом году три лаборатории

В текущем 2024 году Передовая инженерная школа (ПИШ) Университета Иннополис, работающая по направлению «Программная инженерия», собирается запустить в эксплуатацию три лаборатории с реализацией сквозной модели обучения. Об этом на заседании под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова рассказал заместитель директора Университета Иннополис и руководитель ПИШ Искандер Бариев.

Заседание, на котором вузы — участники федерального проекта «Передовые инженерные школы» представили отчеты за 2023 год, прошло сегодня в Москве. В нем также приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и вице-президент по развитию информационных систем ПАО «Ростелеком», член экспертного совета ПИШ Университета Иннополис Дарий Халитов, сообщает пресс-служба вице-премьера РТ.

По словам докладчика, в этом году Инженерная школа Университета Иннополис также планирует обучить 1500 человек по программам дополнительного профессионального образования, увеличить «число результатов интеллектуальной деятельности на 16,4% по сравнению с 2022 годом», внедрить и адаптировать свои продукты в экосистемы Ростелекома.

Кроме того, предполагаются: участие в реализации проекта «Национальный репозиторий» с Ростелекомом, охват 20% вузов повышением квалификации профессоров и преподавателей в рамках реализации направления сетевого обучения, а также презентация школы на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

В минувшем году на базе ПИШ были разработаны новые IT-решения. Это отечественный репозиторий для хранения кода GitFlame, система для постановки задач командам разработки TeamFlame и три плагина ИИ для усиления функционала разработанных технических решений (пока находятся на стадии MVP).

Школа также продолжила работу по подготовке нового поколения IT-инженеров. За 2023 год здесь было обучено более 1,6 тысячи человек по программам дополнительного профессионального образования. На программы высшего образования, разработанные для подготовки студентов к работе над реальными проектами, набраны 235 учащихся, пояснил руководитель ПИШ.

Помимо этого, на базе школы открыты киберфизическая лаборатория «Иннокиберполигон» и корпоративное образовательное пространство VK Education. Создана IT-инфраструктура, предназначенная в том числе для обучения моделей искусственного интеллекта.

По мнению Романа Шайхутдинова, отличительной особенностью Передовой инженерной школы Университета Иннополис является экосистема, объединяющая индустрию, профессоров-практиков и студентов. Это позволяет оперативно развивать разрабатываемые здесь решения.

Кроме того, в образовательные пространства ПИШ внедрен сквозной софт, благодаря чему студенты уже с первого курса проходят все стадии разработки ПО в разных ролях и к моменту выпуска готовы к реализации масштабных проектов, подчеркнул вице-премьер РТ.

Ранее стало известно о планах Инженерной школы Университета Иннополис создать четыре передовые лаборатории к 2030 году.

Недавно на открытии Высшей школы нефти в Альметьевске Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи доложил Президенту России Владимиру Путину, что за два года в республике созданы шесть передовых инженерных школ.