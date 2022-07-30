Пентагон прокомментировал информацию об ударе Украины по СИЗО в Еленовке

Даже если удар по СИЗО в Еленовке нанесли Вооруженные силы Украины, он был «непреднамеренным». Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — подчеркнул сотрудник американского военного ведомства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что пока у Штатов нет достаточного количества разведданных относительно этого инцидента.

Накануне ночью в Еленовке оказался обстрелян изолятор, в котором содержались украинские военнопленные. По последним данным, погибли 53 человека. Российская сторона заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

Известно, что в последнее время ВСУ часто используют для ударов американские РСЗО M142 HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены в том числе для уничтожения мостов, командных пунктов и складов.

Американцы и их союзники передают украинской стороне не только HIMARS на колесном шасси, но и предшествующие им системы M270 MLRS на гусеничном шасси и их вариации (например, немецкие Mars II).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на данных из российских официальных источников.