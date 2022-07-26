Германия поставила Украине РСЗО Mars II

Германия поставила Украине ракетные системы залпового огня Mars II и три дополнительные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Ранее Германия и Нидерланды уже передали Украине 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и заявили о планах совместно предоставить еще шесть.

При этом точное число переданных украинской стороне РСЗО Mars II неизвестно. Также Ламбрехт сообщила о планах предоставить системы противовоздушной обороны Iris-T и три танковых тягача.

РСЗО Mars II представляет собой немецкую версию американской системы M270 MLRS. Последняя является предшественницей M142 HIMARS и отличается от нее гусеничным шасси и вдвое большим числом направляющих для ракет.

В последнее время Вооруженные силы Украины часто используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов и складов. Применяются они и для поражения мостов.

Panzerhaubitze 2000 — это немецкая самоходная артиллерийская установка, оснащенная 155-миллиметровой гаубицей. Орудие способно выпускать три снаряда за девять секунд, ему принадлежит мировой рекорд дальности стрельбы для установок такого класса — 56 километров (в полигонных условиях).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную и гуманитарную помощь украинской стороне.