ВСУ в третий раз за сутки обстреляли Антоновский мост в Херсоне

В Херсоне под очередной обстрел попал Антоновский мост через реку Днепр. За последние сутки украинские военные попытались нанести по нему ракетные удары в третий раз, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Все ракеты, по его словам, перехватила система ПВО. При этом многие украинские паблики сообщают, что мост якобы разрушен, но по заверениям Стремоусова, никакого урона ему не нанесли. «Хочу успокоить многих. Мост стоит. Мост на самом деле действительно был обстрелян, но это не говорит, что мы должны каким-то образом кого-то там испугаться, куда бежать. Нам бежать некуда. (…) Все ваши сопротивления и контрнаступления бесполезны», – сказал замглавы администрации на видео, опубликованном в телеграм-канале.

На прошлой неделе ВСУ дважды атаковали Антоновский мост американскими ракетами HIMARS.

Киевская администрация неоднократно заявляла о якобы планирующемся контрнаступлении, в ходе которого ВСУ намерены забрать под свой контроль южные регионы Украины. При этом в РФ уверены, что такие заявления делаются с целью отложить проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России, который, по планам, должен состояться будущей осенью.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.