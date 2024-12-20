Минниханов в Москве поучаствовал в акции «Елка желаний»

Раис РТ Рустам Минниханов, находясь 20 декабря в Москве, принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, упомянутая акция прошла до начала заседания Госсовета РФ под руководством Президента России Владимира Путина. Участники обсудили вопросы поддержки семей в России, итоги Года семьи в стране.

На акции Минниханов снял с новогодней елки несколько шаров с желаниями ребят. Мальчик из Актаныша Амир 7 лет мечтает получить в подарок конструктор, 6-летняя Пелагея из Казани хотела бы получить интерактивную игрушку. Еще Раис РТ «сорвал» желание 12-летнего Артема из Луганска, который хочет посетить Эрмитаж и Санкт-Петербург на Новый год.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников акции воплощают в жизнь тысячи неравнодушных граждан: представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к новогодней акции присоединяется и Путин.

В этом году «Ёлка желаний» проходит с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года. В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно.

фото: пресс-служба Раиса РТ