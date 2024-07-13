Патяшина: В этом году в Татарстане произошли три вспышки пищевых заболеваний

Марина Патяшина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала 2024 года в Татарстане было зафиксировано три вспышки пищевых заболеваний. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<...> за текущий год в Татарстане мы имеем три групповых заболевания, связанных с пищевым фактором передачи — отметила главный санитарный врач РТ.

Патяшина напомнила, что один из этих случаев — вспышка сальмонеллеза на предприятии «Нэфис Косметикс». «Индивидуальный предприниматель осуществлял организацию питания с грубым нарушением санитарных требований. Там пострадали 89 рабочих и пять сотрудников, которые их кормили», — пояснила она.

«Последний случай произошел буквально несколько недель назад в кафе „Исфара“ в Казани. Тогда было зафиксировано четыре случая острой кишечной инфекции. Деятельность кафе была приостановлена, там тоже были грубые нарушения санитарных требований», — добавила глава Роспотребнадзора по РТ.

Впрочем, самым резонансным случаем было заражение ботулизмом в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. В Татарстане салатом из доставки отравились 20 человек, трое из них еще остаются в Республиканской клинической инфекционной больнице.