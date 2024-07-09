В Республиканской инфекционной больнице остаются три пациента с ботулизмом

Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали еще троих пациентов, которые вылечились от ботулизма. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

«Два пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, из них один остается на ИВЛ. Один человек получает лечение в профильном отделении», – рассказали в РКИБ.

Напомним, что татарстанцы заразились тяжелой болезнью, поев салат из доставки, число обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ботулизм достигло 19 человек. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о болезни, ее симптомах и последствиях.