Роспотребнадзор РТ приостановил работу кафе в Казани, где отравились 4 гостя

В Казани приостановлена работа кафе «Исфара», где отравились четыре посетителя. У них подтвердилась кишечная инфекция, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Пресс-служба Упраления Роспотребнадзора по РТ

Санитарные врачи республики провели эпидемиологическое расследование в отношении ИП Хамдидинова С.К.

«В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе отсутствие специальных цехов, тараканы в помещениях, нарушение обработки столовой и кухонной посуды, что подтверждено результатами лабораторных исследований. В смывах со столов, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук поваров обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – отметили в пресс-службе ведомства.

Также в кафе не соблюдали товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, а сотрудники заведения не проходили медосмотры.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельност. Сейчас кафе, которое находится на ул.Даурской, 38, опечатано.

Суд в свою очередь принял решение о запрете деятельности кафе сроком на 90 суток.