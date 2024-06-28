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Роспотребнадзор РТ приостановил работу кафе в Казани, где отравились 4 гостя
В Казани приостановлена работа кафе «Исфара», где отравились четыре посетителя. У них подтвердилась кишечная инфекция, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Санитарные врачи республики провели эпидемиологическое расследование в отношении ИП Хамдидинова С.К.
«В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе отсутствие специальных цехов, тараканы в помещениях, нарушение обработки столовой и кухонной посуды, что подтверждено результатами лабораторных исследований. В смывах со столов, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук поваров обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – отметили в пресс-службе ведомства.
Также в кафе не соблюдали товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, а сотрудники заведения не проходили медосмотры.
На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельност. Сейчас кафе, которое находится на ул.Даурской, 38, опечатано.
Суд в свою очередь принял решение о запрете деятельности кафе сроком на 90 суток.
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