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Казанское кафе закрыли после заражения гостя сальмонеллезом
У посетителя казанского кафе «Карат», которое находится на Декабристов, 8а, обнаружили сальмонеллез, заведение временно закрыто. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Ведомство провело эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя Садикова Р.М, которому принадлежит заведение.
«В ходе расследования было установлено неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений, отсутствие медицинского осмотра у персонала и условий для соблюдения работниками правил личной гигиены», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
Также по результатам лабораторных исследований в кафе нарушалась обработка столовой и кухонной посуды. Например, в смыве с гастроемкости для начинки шаурмы санитарные врачи обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Также в заведении не соблюдали товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, были найдены продукты без маркировки.
«В отношении предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. По материалам Управления Роспотребнадзора по РТ судом принято решение о запрете деятельности кафе сроком на 70 суток», – заметили в ведомстве.
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