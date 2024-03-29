Все заболевшие сальмонеллезом сотрудники «Нэфис Косметикс» выписаны из больницы

Все сотрудники компании «Нэфис Косметикс», заболевшие сальмонеллезом после обеда в столовой, выписаны из больницы. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Отмечается, что пациентов выписали в минувшую среду.

Напомним, с 17 по 22 марта был зарегистрирован очаг групповой заболеваемости сальмонеллезом среди 84 работников «Нэфис Косметикс», а также 5 сотрудников производственной столовой ИП Сабиржан М.Р, где 15 марта питались все заболевшие.

В инфекционный стационар были госпитализированы 52 человека, 37 получают лечение амбулаторно. Диагноз сальмонеллез был установлен 67 заболевшим, остальные анализы в работе.

Причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом послужило загрязнение сальмонеллами готовых блюд при нарушении больными сальмонеллезом сотрудниками столовой обязательных санитарных требований при приготовлении, хранении и реализации готовых блюд, и несоблюдение ими правил личной гигиены.

Материалы расследования направлены Управлением в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.