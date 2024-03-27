Патриарх Кирилл: Русского национализма не существует в природе

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Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора, говоря о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», – приводит его слова РИА Новости.

По словам главы РПЦ, попытки недоброжелателей раскачать ситуацию разбиваются о мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман.

«Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора. Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России», – указал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Сегодня в центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 360.

На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.