Патриарх Кирилл: Опыт Татарстана в межрелигиозных отношениях очень значителен

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита в Казань оценил вклад Татарстана в традицию мирного сосуществования православия и ислама.

В своей речи предстоятель Русской православной церкви отметил, что в России православные и мусульмане веками живут рядом друг с другом. «Если [говорить] о точке опоры, то для православных и мусульман на территории России <…> точкой опоры в первую очередь является укорененность и православия, и ислама в нашей национальной жизни. Мы не чувствуем по отношению друг к другу себя иностранцами <…>», — подчеркнул он.

«<…> вклад Татарстана в эту традицию мирного сосуществования двух религий, православия и ислама, очень значительный. <…> И опыт Татарстана имеет большое значение для всех других регионов», — заметил патриарх. При этом он обратил внимание на то, что в республике проживает примерно равное число приверженцев двух конфессий.

Кроме того, глава РПЦ вписал вопрос отношения представителей двух религий в исторический и геополитический контекст. «Мы связаны ведь, мусульмане и православные, не только какими-то <…> радостными воспоминаниями, но и трагическими воспоминаниями. Во время Великой Отечественной войны кто там разделял на православных и на мусульман?» — заявил он.

В связи с этим патриарх выразил убежденность, что живущие в РФ мусульмане и православные «так соединены историей, если хотите — кровью совместной борьбы с врагом, и радостными событиями», что даже «очень злонамеренные силы не способны разрушить это единство, подлинное братство, которое сегодня имеет очень большое значение <…>».

По мнению предстоятеля РПЦ, Россия сейчас «противостоит очень большому количеству стран», но не по политическим, а по «духовным и нравственным причинам». «<…> мы отстаиваем традиционную мораль, мы отстаиваем достоинство мужчины и женщины, мы отстаиваем святость брака <…>», — уверен он.

«Вот поэтому опыт Татарстана во всех отношениях очень значителен. Я хотел бы поблагодарить и руководство Татарстана, и жителей этой замечательной республики за тот теплый прием, который был мне оказан», — заключил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл находится с визитом в столице Татарстана с 18 мая. Накануне он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — заключил патриарх Кирилл. Исламский мир», став главным спикером на тему «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества». Сегодня патриарх встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.