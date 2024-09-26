«Папа там, я тоже поеду туда»: отец и сын из Татарстана получили ордена Мужества на СВО

Жительница Кукморского района Светлана Сайфиева — пример женщины, которая не сломалась после болезненных утрат. Сейчас она — опора для сына- контрактника, который находится в зоне СВО и выполняет боевые задачи.

Светлана Сайфиева родом из деревни Новый Каенсар. С будущим мужем Владимиром она была знакома давно: учились вместе в одном классе. Позже уже поженились и воспитали троих детей. А два года назад Владимир Сайфиев ушёл в зону специальной военной операции (СВО).

«Он в колхозе работал, трактористом. После обеда приехал, сразу я показала ему приказ, и в этот же день, 21 сентября, повестку дали. Пулеметчиком был», — рассказала Светлана Сайфиева.

Светлана всегда ждала хороших вестей от любимого. Но в октрябре прошлого года сообщили плохую новость: муж погиб при выполении боевого задания. В память о нем в доме создали специальный уголок, где хранятся фотографии и личные вещи бойца.

«Часы сами купили, сами посылкой отправили. После смерти, наверное, его друзья нашли, вот отправили потом. Волонтеры привезли часы», — делится воспоминаниями Светлана.

Сейчас Светлана является главной опорой для своего сына. Станислав, вслед за отцом, в прошлом году ушёл на передовую: подписал контракт для прохождения военной службы.

«Я сказал ему, зачем, зачем. Мама, надо и всё. Он так сказал: папа там, я тоже поеду туда», — объяснила решение бойца его мать.

Сын Светланы Станислав получил государственную награду орден Мужества. Муж Владимир посмертно награжден таким же орденом. Семья Сайфиевых гордится своими защитниками и никогда о них не забывает.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Станислав служит в 228-м мотострелковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии. Боец проходит службу по контракту с 2023 года в должности командира отделения.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру