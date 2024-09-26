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«Папа там, я тоже поеду туда»: отец и сын из Татарстана получили ордена Мужества на СВО
Жительница Кукморского района Светлана Сайфиева — пример женщины, которая не сломалась после болезненных утрат. Сейчас она — опора для сына- контрактника, который находится в зоне СВО и выполняет боевые задачи.
Светлана Сайфиева родом из деревни Новый Каенсар. С будущим мужем Владимиром она была знакома давно: учились вместе в одном классе. Позже уже поженились и воспитали троих детей. А два года назад Владимир Сайфиев ушёл в зону специальной военной операции (СВО).
«Он в колхозе работал, трактористом. После обеда приехал, сразу я показала ему приказ, и в этот же день, 21 сентября, повестку дали. Пулеметчиком был», — рассказала Светлана Сайфиева.
Светлана всегда ждала хороших вестей от любимого. Но в октрябре прошлого года сообщили плохую новость: муж погиб при выполении боевого задания. В память о нем в доме создали специальный уголок, где хранятся фотографии и личные вещи бойца.
«Часы сами купили, сами посылкой отправили. После смерти, наверное, его друзья нашли, вот отправили потом. Волонтеры привезли часы», — делится воспоминаниями Светлана.
Сейчас Светлана является главной опорой для своего сына. Станислав, вслед за отцом, в прошлом году ушёл на передовую: подписал контракт для прохождения военной службы.
«Я сказал ему, зачем, зачем. Мама, надо и всё. Он так сказал: папа там, я тоже поеду туда», — объяснила решение бойца его мать.
Сын Светланы Станислав получил государственную награду орден Мужества. Муж Владимир посмертно награжден таким же орденом. Семья Сайфиевых гордится своими защитниками и никогда о них не забывает.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Станислав служит в 228-м мотострелковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии. Боец проходит службу по контракту с 2023 года в должности командира отделения.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой. Фото из личного архива бойца.
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