«Паники не было, все помогали друг другу»: атака БПЛА глазами жителей «Лазурных небес»

Корреспондент «Татар-информа» побывал на месте атаки БПЛА на жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани и своими глазами увидел, что происходило после прилета беспилотника. О слаженной работе экстренных служб, отзывчивости и сплоченности жителей пострадавшего ЖК и их соседей – в репортаже «Татар-информа».





«Раздался взрыв, даже люстра затряслась»

Сегодня в 7:50 утра жилой комплекс «Лазурные небеса» сотряс взрыв. Затем последовал еще один. Два беспилотника одновременно атаковали многоэтажку, ударив почти в одно и то же место, где-то между 27-м и 30-м этажами. Почти сразу же на месте происшествия оказались экстренные службы – скорая помощь, пожарные. Улицу Патриса Лумумбы на подъезде к «Лазурным небесам» оцепили полицейские, росгвардейцы и сотрудники ГАИ в бронежилетах. Возле дома напротив был организован оперативный штаб МЧС.

«Мы спали в комнате с мужем, когда раздался взрыв. У нас даже люстра затряслась. Я вышла и увидела пожар. После у нас на первом этаже грелись двое детей из пострадавшего дома», – рассказала женщина, проживающая в доме напротив «Лазурных небес».

Взрыв спровоцировал пожар. Из поврежденного здания повалил дым. После, спустя пару часов после прилета, очевидцы услышали достаточно громкий, но глухой хлопок из здания и дым повалил с утроенной силой, став гуще.

Сразу за экстренными службами на место происшествия прибыли первые лица Татарстана: Раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Я здесь с самого утра. Из здания все уже эвакуированы», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Лейла Фазлеева.

«Паники не было, мы быстро эвакуировались»

Эвакуация жильцов прошла очень быстро и без видимых проблем. В течение нескольких часов из здания вывели всех жильцов.

К месту подогнали большое количество автобусов, чтобы эвакуированным жильцам было где греться. Чуть позже в доме напротив для эвакуированных организовали пункт временного размещения.

«У нас квартира с противоположной стороны. Муж возвращался домой с работы и увидел, что падают стекла. Это было после первого удара. Мы стали спускаться, другие жильцы сверху уже эвакуировались. Все спускались спокойно, без паники по лестнице – лифты не работали. Сейчас проверяем домовой чат, никто не отписался о пострадавших», – рассказала «Татар-информу» жительница «Лазурных небес» Карина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исходя из предварительной информации, собранной корреспондентом «Татар-информа» на месте происшествия, оба удара БПЛА пришлись на нежилые помещения. Это помогло избежать более тяжелых последствий – повреждения, которые получили здания, говорят о том, что людям повезло.

«У меня там жена с ребенком маленьким. Их эвакуировали, но ребенок в сильном шоковом состоянии, заикается. Сейчас думаю: осталось ли что-нибудь от наших документов?» – рассказал агентству один из жильцов дома.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Нами руководит желание помочь, солидарность»

В соседнем доме вполне комфортный ПВР. Для пострадавших от атаки вражеских дронов сотрудники Департамента питания организовали горячее питание, воду, чай и кофе. Горячие напитки также раздали работающим на месте пожарным и полицейским. Никто не ушел без согревающего напитка.

«Мы все организовали общими усилиями. Здесь и волонтеры, и жильцы соседних домов, и просто прохожие. Мы просто татарстанцы, нами руководит желание помочь, солидарность», – рассказал один из волонтеров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вероятно, целью противника была дестабилизация ситуации, желание застать жителей Казани врасплох и посеять панику. Однако достиг он обратного эффекта – ЧП показало, что жители Татарстана сплочены и готовы помогать друг другу.

…

«Татар-информ» сегодня рассказывал, что атака БПЛА на ЖК «Лазурные небеса» произошла около восьми часов утра. Помимо него были атакованы ЖК «Манхэттен» в Приволжском районе Казани и дом на улице Клары Цеткин в Кировском районе. Всего Минобороны РФ сообщило о восьми прилетах в Казани: шесть атак были на жилые массивы, один беспилотник сбили над рекой, еще один летел в сторону одного из предприятий.

Власти Татарстана и экстренные службы мгновенно среагировали на ЧП – ликвидация последствий была организована четко и оперативно.

Видео: © Кирилл Гумиров, Салават Камалетдинов / «Татар-информ»