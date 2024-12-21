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Происшествия 21 декабря 2024 09:37

После атаки БПЛА в Казани для эвакуированных организовали места временного размещения

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После атаки беспилотников в одном из казанских жилых комплексов для эвакуированных жителей организовали места временного размещения и горячее питание. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.

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