После атаки БПЛА в Казани для эвакуированных организовали места временного размещения

После атаки беспилотников в одном из казанских жилых комплексов для эвакуированных жителей организовали места временного размещения и горячее питание. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.