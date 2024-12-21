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Происшествия 21 декабря 2024 09:56

Казанцы сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса»

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Казанцы сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса»

Жители Казани сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса».

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

Мэрия Казани просит жителей города сохранять спокойствие.

По информации агентства около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.

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