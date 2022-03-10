Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта энергоресурсов из РФ

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о запрете импорта нефти и других энергоресурсов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали 414 конгрессменов. При этом 17 членов палаты проголосовали против.

Законопроект включает не только запрет импорта российской нефти и других энергоносителей, но и призыв к торговому представителю США во Всемирной торговой организации инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ и приостановке ее членства в организации.

Ранее Президент США Джо Байден объявил о запрете на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.