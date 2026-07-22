Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Татьяна Ким в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удары Украины по объектам гражданской инфраструктуры и сотрудникам маркетплейса Wildberries представляют собой акт международного терроризма. Об этом заявила журналистам основатель компании и глава RWB Татьяна Ким.

«Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников – акт международного терроризма», – поделилась своей оценкой ситуации предпринимательница (цитата по ТАСС).

Ким при этом заверила, что Wildberries делает всё возможное для обеспечения безопасности своих сотрудников. Вместе с тем она подчеркнула, что маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов, потому что в нынешних условиях остро необходимо.

Бизнесвумен добавила, что компания начала оказывать помощь селлерам, пострадавшим из-за ударов по складам. Сегодня более 88 тыс. из них получат первые начисления, уточнила она.

По данным Ким, работу сервиса Wildberries по вывозу товаров удастся нормализовать в течение суток. Логистическая инфраструктура Wildberries позволяет перестроить процессы для удобства покупателей, акцентировала она.

Помимо прочего, работающие с компанией предприниматели получат поддержку от ВТБ и «Сбера». «Мы уже обратились в профильные государственные структуры и к нашим партнерам-банкам о поддержке для наших предпринимателей – налоговые каникулы, интенсификация государственных мер поддержки», – рассказала Ким.

Сегодня ночью склады Wildberries в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края были атакованы украинскими БПЛА. В Краснодаре в результате удара по складу пострадали десять человек. Троих из них доставили в больницу в тяжелом состоянии, одного – в состоянии средней тяжести. Впоследствии одна девушка скончалась. В Невинномысске за помощью обратились пять человек, но госпитализирован был только один. Возбуждено уголовное дело, произошедшее квалифицировано как теракт.

Ранее, в ночь на 18 июля, беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и в Электростали на территории Подмосковья. В Котовске погибли семь человек, 25 получили ранения. В Московской области при атаках на логоцентр в Электростали и нефтебазу в Ногинске пострадали 61 человек (из них 57 – в Электростали). Сообщалось также об одном погибшем в Подмосковье, но не уточнялось, связана ли была его смерть со складом маркетплейса. Также было возбуждено уголовное дело о теракте.

Два опрошенных газетой «Ведомости» эксперта по недвижимости оценили ущерб от ударов по складам в Электростали и Котовске в 50 млрд рублей. Позднее ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко в разговоре с журналом Forbes заявил, что стоимость товарных остатков в этих логоцентрах может равняться 150–235 млрд рублей. По его словам, «осторожный коридор – 150–170 млрд рублей». Восстановление самих складов, на его взгляд, обойдется в 24,5–33 млрд рублей.

Позднее тот же Семко оценил потери селлеров от атак украинских беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномысске в 100–120 млрд рублей (без учета стоимости зданий, оборудования, сортировочных линий и IT-инфраструктуры, а также затрат из-за логистических сбоев и недополученных продаж).