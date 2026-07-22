В отрасли предупредили об отсутствии системного решения по страхованию от БПЛА

На данный момент у российских страховщиков нет системного решения задачи покрытия рисков от атак беспилотников. Об этом предупредил генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, «очень скоро на рынке может не оказаться покрытия требуемого объема и лимитов, а доступность полисов начнет снижаться при изменении подходов» страховщиков и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

«Системное решение требует распределения ответственности между российскими страховщиками, РНПК, пулом и государством. Без диверсификации подходов обещать возмещение всей складской инфраструктуре страховой рынок не сможет – независимо от того, насколько высок спрос на такую защиту», – констатировал Шепелев.

По словам представителя отрасли, спрос на страховую защиту предприятий и прочих крупных объектов по рискам террористических атак, включая и удары БПЛА, с 2024 года вырос в несколько раз. На его взгляд, сейчас рынок ограничивает не малый спрос, а отсутствие возможностей перестрахования и методик корректной оценки рисков».

Дело в том, что ущерб от крупного пожара на современном логистическом центре может достигать десятков и, в некоторых случаях, даже сотен миллиардов рублей, а принять подобный риск на собственный баланс не может ни один страховщик.

В свою очередь РНПК остается единственным доступным перестраховщиком для крупных российских рисков, но даже ее возможности не безграничны. Емкость созданного в 2021 году Российского антитеррористического страхового пула (с участием перестраховочной компании) – примерно 16 млрд рублей на один риск. Этого «недостаточно для полного покрытия крупнейших объектов складской и промышленной инфраструктуры при серии сильных или одновременных атак», объяснил глава «Росгосстраха».

При этом убыточность страховых программ растет вместе с частотой атак. Ее уровень в сегменте терроризма и БПЛА уже достиг 2800%. За прошлый год она выросла в два, три или даже десять раз, а рыночные тарифы за четыре года, прошедших с начала специальной военной операции, также увеличились до десяти раз.

«Риск, подлежащий страхованию, должен обладать категориями непредвиденности и случайности. А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования», – резюмировал представитель страховой отрасли.

Основатель компании Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила, что маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов, потому что в нынешних условиях оно остро необходимо.

Два опрошенных газетой «Ведомости» эксперта по недвижимости оценили ущерб от ударов по складам Wildberries в Электростали и Котовске в ночь на 18 июля в 50 млрд рублей. Позднее ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко в разговоре с журналом Forbes заявил, что стоимость товарных остатков в этих логоцентрах может равняться 150–235 млрд рублей. По его словам, «осторожный коридор – 150–170 млрд рублей». Восстановление самих складов, на его взгляд, обойдется в 24,5–33 млрд рублей.

Позднее тот же Семко оценил потери селлеров от атак украинских беспилотников в ночь на 22 июля на склады в Краснодаре и Невинномысске в 100–120 млрд рублей (без учета стоимости зданий, оборудования, сортировочных линий и IT-инфраструктуры, а также затрат из-за логистических сбоев и недополученных продаж).