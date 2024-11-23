Ответ «Орешником», на родине бумажных денег и памятник императору: обзор событий недели

Рустам Минниханов занимался укреплением долговременного партнерства с Китаем

Фото: rais.tatarstan.ru

На родине бумажных денег: Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом китайскую провинцию Сычуань

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов занимался укреплением долговременного партнерства с Китаем – он совершил рабочую поездку в провинцию Сычуань. Очень любопытный регион КНР – хотя бы тем, что это родина бумажных денег, изначально называвшихся Цзяоцзы. Отсюда изобретение местных торговцев распространилось по всему миру. Сегодня это один из самых богатых регионов Китая – по итогам 2020 года валовой региональный продукт провинции, в которой проживают 83,7 млн человек, достиг около 750 млрд долларов США. Так что есть на что посмотреть, чему поучиться и о чем договориться!

Первым пунктом деловой поездки Раиса Татарстана стала встреча с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Ван Сяохуэем. На ней он рассказал о ежегодном росте товарооборота Татарстана с Китаем.

«По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза и составил 3 миллиарда долларов», – отметил Рустам Минниханов.

В свою очередь, Ван Сяохуэй отметил участие самого Минниханова в организации саммита БРИКС в Казани и в развитии сотрудничества между двумя странами.

«Мне очень приятно встретиться с вами. В прошлом месяце в Казани прошел саммит БРИКС, который посетил наш Председатель Си Цзиньпин. Мы наблюдали, как вы лично встречали его в аэропорту», – сказал он.

Секретарь комитета подчеркнул, что роль Минниханова в укреплении экономических связей заслуживает особого внимания. «На прошлой неделе у вас прошел российско-китайский деловой форум «РОСТКИ». Он стал хорошей платформой для сотрудничества двух стран. Тот факт, что сразу после него вы посещаете Китай, свидетельствует о серьезных намерениях в развитии экономических связей», – заявил Ван Сяохуэй.

Раис Татарстана посетил производство – FAW Toyota Motor, входящую в корпорацию FAW GROUP – первую в Китае автомобилестроительную компанию, а также ознакомился с концепцией нового района Тяньфу, который появится в провинции Сычуань. Генеральный план района предусматривает интеграцию дорог, пешеходных улиц, дворов с сетью зеленых насаждений и естественным природным ландшафтом при одновременном сохранении функционала современного города.

Кроме того, в столице провинции городе Чэнду прошел круглый стол с участием деловых кругов Татарстана и Сычуани.

Татарстан плотно взаимодействует с провинцией Сычуань. Действует межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух регионов. С этой провинцией у республики сложились наиболее тесные связи. Налажено хорошее сотрудничество по линии стажировок государственных служащих, очень важны связи в сферах спорта и туризма. У девяти муниципалитетов Татарстана побратимские соглашения с Сычуанью, Казань и Чэнду (население – 21,1 млн человек) являются городами-побратимами. Так что визит Минниханова стал еще одним вкладом в копилку развития отношений республики с этим важным китайским регионом.

21 ноября новейшая ракета «Орешник» ударила по днепропетровскому заводу «Южмаш» Фото: mil.ru

В ответ на разрешение Запада: Президент России утвердил обновленную ядерную доктрину РФ, ударил «Орешником» и обратился к нации

Эта неделя выдалась самой тревожной со времен Карибского кризиса – состоялись экстренное обращение Владимира Путина к нации, подписание им же обновленной ядерной доктрины РФ и явление миру в боевых условиях новейшего российского оружия. Все эти события взаимосвязаны, а именно являются ответом на тайное разрешение Украине от уходящей в небытие администрации Джо Байдена бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Что агонизирующий киевский режим и сделал.

После получения разрешения 19 ноября Киев нанес удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному арсеналу в Брянской области. Пять из шести ракет удалось сбить силами российской ПВО. 21 ноября киевский режим нанес удар дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по военному объекту в Курской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие из числа внешней охраны и обслуживающего персонала.

Таким образом, ни администрация Байдена, ни блок НАТО, ни Киев не вняли серьезным предупредительным действиям со стороны России.

Еще 12 сентября 2024 года Президент РФ заявил, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. Он пояснил, что украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.

А уже 19 ноября Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны, в которой прописано существенное снижение порога для применения ядерного оружия со стороны России. Объявлено, что критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием (в том числе дальнобойным) будет основанием для ядерного ответа. Но украинских (читай – натовских) военных это не остановило.

Чтобы хоть как-то приструнить распоясавшихся провокаторов ядерной бойни, Россия пошла на нетривиальный шаг – 21 ноября новейшая ракета «Орешник» ударила по днепропетровскому заводу «Южмаш», одному из крупнейших предприятий украинского ВПК. Кадры с места удара получились завораживающими и страшными – видно, какая это мощь, способная даже в оснащении неядерными зарядами стереть с лица Земли небольшой город. Сказать, что натовские и украинские военные были крайне впечатлены, – значит ничего не сказать. Они впервые столкнулись с неизвестным и страшным российским оружием.

Через несколько часов после этого удара российский лидер обратился к нации. Путин заявил, что в качестве ответной меры Россия нанесла удар по заводу в Днепропетровске новейшей и засекреченной ранее баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Подобные ракеты невозможно сбить силами западных ПВО.

«Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов – это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено», – заверил Президент РФ.

По словам российского лидера, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов дальнобойными западными ракетами по территории Курской и Брянской областей. Систему международной безопасности разрушили США, а не Россия, заявил Путин. Он обвинил американские власти в том, что они толкают мир к глобальному конфликту, и призвал не сомневаться в готовности нашей страны к любому развитию событий. Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил глава государства.

Путин особо подчеркнул, что Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий. При этом будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения. В частности, известно, что Россия автоматически предупредила американцев через Национальный центр уменьшения ядерной опасности о запуске «Орешника» за 30 минут до этого события. И даже такая временная фора для ПВО не уберегла от удара «Орешником».

Такая демонстрация военной мощи России произвела на весь мир большое впечатление. «Удар показал способность России опередить Запад в принятии ответных мер. Испытание «Орешника» стало серьезным предупреждением со стороны России в адрес западных стран», – пишет британская газета Financial Times.

Боевое испытание баллистической ракеты средней дальности стало попыткой России «отговорить западные страны от более активного участия в украинском конфликте», пишет The Economist. Как говорится в публикации, главной аудиторией, которой было адресовано обращение Владимира Путина, была, судя по всему, администрация избранного президента США Дональда Трампа, «только формирующая свой подход» к конфликту.

Что касается реакции Киева, то там царит тревога и подавленность. В центре столицы Украины немноголюдно. Верховная Рада отменила сессию, а аппарату парламента рекомендовали исключить пребывание в этом районе. Испуганный Владимир Зеленский совершенно нелогично заявил, что удар «Орешником» никак не спровоцирован использованием натовского дальнобоя. Ну да, ну да.

Приходится констатировать, что ставки в противостоянии России и Запада уже повышены до предела (ну почти). И если украинцы с западными военными продолжат свои удары вглубь территории России, то пусть потом не говорят, что их не предупреждали о последствиях. И последствия эти будут не только в виде «Орешника».

В рамках празднования юбилея во дворе главного здания КФУ открыли бюст основателю вуза императору Александру I Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КФУ отметил 220-летие: с высокими гостями и памятником императору

Торжественное событие недели для науки и образования республики – Казанский университет отметил свое 220-летие. За это время один из старейших вузов России стал крупнейшим научным центром и получил всемирное признание благодаря выдающимся ученым, которые работали в нем и работают сейчас, совершая важные открытия.

В рамках празднования юбилея во дворе главного здания КФУ открыли бюст основателю вуза императору Александру I. Появление памятника – это большая заслуга ректора университета Ленара Сафина. Это первый памятник российским императорам в нашем городе. Теперь в Казани ценят героев разных эпох, которые на разных этапах истории города внесли свой вклад в его развитие.

Гостями торжественной церемонии стали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, приехавший на юбилейные торжества, известный ученый-нейролингвист, доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская и студенты и преподаватели Казанского федерального университета.

Позже состоялось расширенное заседание ученого совета с участием высоких гостей и торжественное собрание в театре им. Джалиля. А накануне в стенах КФУ прошел совет ректоров вузов Приволжского федерального округа.

В пятницу в Казань прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, возглавляющий оргкомитет праздника в соответствии с распоряжением Правительства России, подписанным в марте 2023 года Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Его заместителями в оргкомитете стали Рустам Минниханов и Валерий Фальков. В состав оргкомитета вошли в том числе гендиректора «Ростеха» Сергей Чемезов, «Татнефти» Наиль Маганов и КАМАЗа Сергей Когогин.

Помимо участия в торжествах Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко посетили в Казани строительную площадку Центра развития футбола, первую очередь которого сдадут в 2025 году.

Юбилей КФУ – это большой праздник для республики. Значение этого крупнейшего вуза для Татарстана, для всей России трудно недооценить.

«Сегодня КФУ в ряду ведущих просветительских центров страны. Здесь по-прежнему царит атмосфера смелого научного поиска и крепкого студенческого братства, помогающая добиваться успехов в работе и учебе, воплощать в жизнь намеченные планы», – говорится в телеграмме, которую направил накануне в адрес вуза Президент России Владимир Путин.

Масштабы КФУ можно описать такими внушительными цифрами: более 52 тыс. студентов, из которых 12 тыс. иностранных; 10 тыс. сотрудников; 15 институтов и один факультет, два лицея, школа, детский сад, четыре филиала.

Несмотря на очень сложную внешнеполитическую обстановку, Казанскому университету удается сохранять лидирующую позицию в стране. Даже по международным рейтингам КФУ находится на пятых-восьмых позициях среди российских университетов.

Хочется пожелать ведущему высшему учебному заведению республики: «Так держать!» и поздравить с таким памятным юбилеем.

Завершился форум «Деловые партнеры Татарстана», который традиционно собирает татарских предпринимателей со всей России и стран СНГ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не в деньгах счастье, а в их количестве: в Казани завершился форум «Деловые партнеры Татарстана»

Событие в деловой жизни республики – в Казани завершился форум «Деловые партнеры Татарстана», который традиционно собирает татарских предпринимателей со всей России и стран СНГ. Участники форума – это представители 60 регионов России и 14 стран зарубежья. Это то предпринимательское сообщество, которое сохраняет национальную идентичность татарского народа. На форуме выступили представители татарских автономий и предприниматели с итогами их деятельности за прошедший год.

Участвовавший в работе форума Рустам Минниханов поблагодарил деловых партнеров республики «за службу» и напомнил, что главной задачей татарских деятелей по-прежнему остается сохранение традиций родного народа и языка.

«Не в деньгах счастье, а в их количестве», – пожелал всем процветания бизнеса Раис РТ. И чтобы доходы позволяли совершать благие дела. «Пусть в будущем так и будет, да поможет вам в том Всевышний», – подытожил Минниханов.

Именно благодаря таким мероприятиям деловые партнеры республики и татарские диаспоры, части большого Глобального Татарстана, в очередной раз чувствуют свое единение и делятся друг с другом планами и итогами. Форум стал традиционным и представляет собой сегодня еще один инструмент «мягкой силы» Татарстана. Силы во благо.

19 ноября исполнилось 1000 дней с момента начала специальной военной операции Фото: © «Татар-информ»

1000 дней СВО: дорога долгая, но наше дело правое

Символический юбилей на этой неделе – 19 ноября исполнилось 1000 дней с момента начала специальной военной операции. 24 февраля 2022 года Россия начала СВО на Украине. Само ее начало стало реакцией на возникшие угрозы. В отношении России они были вполне реальные и осязаемые. С тех пор каждый день после 24 февраля 2022 года укрепляет убежденность в правоте и целесообразности спецоперации на территории Украины. Мы столкнулись с сопротивлением не только украинских вооруженных сил, против нас встал весь западный мир, который и подталкивал Украину стать форпостом враждебных антироссийских сил. Поэтому СВО идет так долго.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. Сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

Что касается Украины, то итоги этих 1004 дней для нее плачевны. Около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными потеряли ВСУ с начала СВО. Эта цифра без учета пропавших без вести. Украина поднялась на третье место стран-должников перед МВФ – ее госдолг вырос до $13,8 млрд. При этом людской отток из страны достиг 14 млн человек. Большая часть из них сбежала из страны в начале спецоперации.

Украина потеряла семь ТЭС, шесть ТЭЦ, пару СЭС и три ВЭС в ЛНР, ДНР и Запорожье – треть всей своей энергосистемы. Из-за последних ракетных ударов ВС РФ власти ограничили работу семи из девяти ядерных реакторов на территории страны. По данным западных СМИ, производство электроэнергии на Украине сократилось почти в три раза – с 55 до 20 гигаватт. Это приведет к тому, что зима для местных жителей будет самой холодной. Страна, по сути, превратилась в «потерянное государство» под внешним управлением.

Военная операция продолжается. И будет продолжаться, пока не достигнет поставленных целей. Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!