Бюст императору и филиал в Арабских Эмиратах: как в КФУ отметили 220-летний юбилей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Александр I – личность исторического масштаба»

Празднование 220-летия Казанского федерального университета начались во дворе его главного здания с торжественного открытия бюста императору Александру I, подписавшему указ о создании университета в 1804 году.

«Хочу от всей души поздравить Казанский федеральный университет с юбилеем. Александр I – личность исторического масштаба. Мы все помним, что именно при нем Российская империя одержала великую победу над (императором Франции) Наполеоном I. Также особенно важно, что по его указам было учреждено пять университетов, один из них в Казани. Отмечу, что эти решения принимались лично главой государства», - отметил министр образования и науки РФ Валерий Фальков, посетивший церемонию.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что на протяжении всех 220 лет Казанский университет решал три важные государственные задачи: развитие науки, подготовка юношей и девушек к взрослой жизни и внесение вклада в социально-экономическое развитие региона и страны в целом.

Бронзовый бюст императору расположился на мраморном постаменте, он находится недалеко от входа во двор главного здания университета. «Наша славная история началась в 1804 году с грамоты и устава Казанского императорского университета. Основоположником был именно Александр I. Во дворе нашего вуза много памятников нашим выдающимся выпускникам. Среди них Сергей Аксаков, Лев Толстой, Муса Джалиль. Мы гордимся нашей историей, и я поздравляю всех с юбилеем нашего университета», – в свою очередь сказал ректор КФУ Ленар Сафин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выпускники и преподаватели КФУ составляют славу российской науки и культуры образования»

Казанский федеральный университет - один из лидеров отечественного образования, а его научные школы признаны не только в России, но и в других странах, заявил Валерий Фальков на состоявшемся сегодня ученом совете университета.

«Воспитанники, выпускники и преподаватели Казанского Федерального университета составляют славу российской науки и культуры образования. В разные годы здесь учились многие выдающиеся личности нашего государства. Здесь сформировались научные школы, получившие признание не только на территории России, но и в других странах. Местные учёные создавали новые лекарственные материалы, открывали новые космические объекты и делали множество других открытий. И сегодня вуз остается одним из лидеров отечественного образования», - сообщил министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что в последние годы КФУ находится на подъеме. Растет количество студентов, востребованность у абитуриентов, сюда приезжают преподаватели из других стран, растет авторитет в системе высшего образования, проводятся крупные мероприятия и совершаются научные открытия.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что КФУ - передовой образовательный и научный центр и стратегический ресурс республики и всей страны, который готовит профессионалов высшего уровня.

«220 лет - весомый возраст, который позволяет с гордостью демонстрировать накопленный научно-образовательный потенциал, широкую инновационную направленность. Сегодня в университете обучаются более 52 тыс. студентов. За свою историю вуз подготовил целую плеяду ученых, государственных и общественных деятелей, чьи имена, открытия и достижения признаны во всем мире», - подчеркнул Песошин.

Филиал вуза появится в ОАЭ

На ученом совете вуза также подписали соглашение, в рамках которого филиал КФУ появится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Филиал появится в течение ближайших полутора лет. Там будут готовить специалистов широкого профиля по разным дисциплинам, рассказал первый проректор по научной деятельности казанского вуза Дмитрий Таюрский.

«Казанский Федеральный университет и компания Modern group выдали положительное заключение на создание филиала КФУ в Объединенных Арабских Эмиратах, а также на развитие международного сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для стран Ближнего Востока», – отметил Таюрский.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дань уважения ученым и педагогам, вписавшим университет в летопись мировой науки»

Череду праздничных мероприятий продолжило торжественное собрание в честь юбилея, которое прошло в стенах Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Здесь отличившимся работникам вуза вручили государственные награды России и Татарстана, а также провели концерт, в котором приняли участие творческие коллективы республики.

Перед началом мероприятия, собравшимся показали видеоролик, повествующий о ключевых моментах развития вуза, начиная от основания учебного заведения до наших дней.

Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов – Казанский федеральный университет сыграл важную роль в развитии мирового научного познания в самых различных направлениях.

«Сегодняшняя встреча – это прежде всего дань уважения ученым и педагогам, навсегда вписавшим Казанский университет в славную летопись мировой науки. В его стенах сделаны открытия, без преувеличения, мирового уровня», – сказал Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня Казанский университет – флагман научно-образовательного комплекса Татарстана и России»

Татарстанский лидер также подчеркнул, что нынешнее поколение ученых и преподавателей вуза достойно продолжают дело своих великих предшественников. «Сегодня Казанский университет – флагман научно-образовательного комплекса Татарстана и России, мощный драйвер социально-экономического развития республики и ПФО», – отметил Раис республики.

Он добавил, что трудно переоценить вклад КФУ в реализацию стратегических инициатив развития отечественной системы высшего образования. Минниханов подчеркнул, что в рамках национального проекта в Татарстане успешно функционирует один из десяти российских научных центров мирового уровня.

«Результат его деятельности активно применяется в нашей стране и за рубежом при освоении трудноизвлекаемых запасов нефти», - добавил Раис республики.

По его словам, специализированный учебный центр для одаренных детей со школьной скамьи готовит будущую интеллектуальную элиту инновационных отраслей отечественной экономики. Кроме того, передовая инженерная школа вуза способствует укреплению кадрового потенциала в критически важной отрасли – машиностроительном комплексе.

Минниханов отдельно заявил, что студенты вуза стали лидерами в стране по количеству проектов-победителей федерального конкурса «Студенческий стартап». Кроме того, КФУ ведет работу по сохранению языков и богатого культурного наследия Татарстана.

Символично, что юбилей университета пришёлся на год научно-технологического развития в республике. Минниханов убежден, что КФУ внесет достойный вклад в обеспечение технического лидерства России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Горжусь тем, что в нашем регионе существует такой университет»

В свою очередь заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в университете готовят талантливых выпускников, которым предстоит обеспечивать технологическое лидерство России.

«Как куратор Приволжского федерального округа я горжусь тем, что в нашем регионе существует такой университет – с богатой историей и уникальным коллективом преподавателей. Здесь готовят талантливых выпускников, которым предстоит обеспечивать технологическое лидерство России», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко, после того как зачитал поздравление Президента России Владимира Путина.

Валерий Фальков же отметил, что Казанский федеральный университет участвует во всех ключевых государственных программах, направленных на развитие исследовательской деятельности.

«Опираясь на богатейшее наследие и развивая его, сегодня университет занимает прочное место среди университетов-лидеров и вносит значимый вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Перешагнув 220-летний рубеж, университет уверенно прокладывает дорогу в будущее», - заявил глава министерства.