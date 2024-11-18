«Не в деньгах счастье»: о чем говорили татарские предприниматели на форуме в Казани

По традиции форум посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Перед началом заседания он осмотрел фотовыставку

Фото: rais.tatarstan.ru

«С каждым годом у нас совершенствуется формат и география участников»

Форум «Деловые партнеры Татарстана» проходил в республике несколько дней, кроме мероприятий в Казани участники побывали даже в Менделеевске. Сегодня же состоялось финальное заседание в гостинце Kazan palace by Tasigo.

По традиции форум посетил Раис РТ Рустам Минниханов. Перед началом заседания он осмотрел фотовыставку, на которой в 16 снимках были показаны крупные мероприятия Всемирного конгресса татар: традиционный «Изге болгар жыены», конкурс «Татар кызы», литературный конкурс «Джалиловские чтения», а также недавний «Татарча диктант».

На выставке также есть фотография бюста Мусы Джалиля в Бишкеке. Поэт во многом стал фигурой, объединяющей татар по всему миру. В ближайшем будущем бюст должен появиться и в Омске, о чем позже сообщил председатель Омской автономии татар Радик Миниханов.

Радик Миниханов: «В ближайшем будущем бюст Мусы Джалиля должен появиться и в Омске» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С каждым годом у нас совершенствуется формат и география участников. На сегодняшний день это 60 регионов, 14 стран зарубежья. Это то предпринимательское сообщество, которое сохраняет национальную идентичность татарского народа. Они совместно с нашими общественными организациями делают все для сохранения и развития родного языка и культуры», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Предприниматели накормят себя и дадут работу другим»

«Кто такие предприниматели? Это трудолюбивые люди. Они накормят себя и дадут работу другим. Татарские предприниматели, вы наша опора», — заявил на форуме Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что татары живут не только в нашей республике, но и по всей России, и за рубежом. Минниханов поблагодарил деловых партнеров Татарстана «за службу».

«Новых целей нет. Все цели уже поставлены», — добавил Минниханов.

Главной задачей татарских деятелей по-прежнему остается сохранение традиций родного народа и языка.

«Не в деньгах счастье, а в их количестве», – вспомнил шутку Раис РТ.

Он пожелал всем процветания бизнеса и чтобы доходы позволяли совершать благие дела. «Пусть в будущем так и будет, да поможет вам в том Всевышний», — подытожил Раис Татарстана.

После короткого выступления Минниханов вручил медали «За доблестный труд» (РТ) и «100 лет со дня образования ТАССР». Советник Постоянного представителя РТ в Свердловской области Фавия Сафиуллина была удостоена ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», а зампред Татарского общественного культурно-просветительского центра города Ташкента Феруза Халдарова получила почетное звание «Народная артистка Татарстана».

После короткого выступления Минниханов вручил медали «За доблестный труд» (РТ) и «100 лет со дня образования ТАССР». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татары за пределами республики

Выступление Раиса стало кульминацией пленарного заседания. Перед ним выступили представители татарских автономий в других регионах и предприниматели с итогами своей деятельности за прошедший год.

В мае после прорыва дамбы в Усть-Ишимском районе Омской области несколько сёл оказались под водой. Благотворительный фонд «Всемирного конгресса татар» по поручению Раиса Татарстана оказал помощь пострадавшим. О важности этой поддержки рассказал председатель Совета Омской автономии татар Радик Миниханов. Также он сообщил о плодах совместной работы Татарстана и Омской области — в селе Абаркуль появился Дом культуры, также проведен II Международный Иртышский Сабантуй.

Выступление Раиса стало кульминацией пленарного заседания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Ассоциации предприятий в сфере услуг Узбекистана Илсур Гайфуллин показал тизер будущего документального фильма. Полуторачасовая картина о татарах Узбекистана выйдет в декабре.

О важности экологически чистого бизнеса рассказал учредитель компании «ЯгодГрад» и председатель «Молодежного культурно-делового центра татар Тюменской области» Зуфар Мухаметшин.

«В последние годы наблюдается тенденция к здоровому образу жизни и увеличению спроса на органические и натуральные продукты. Это побудило нас обратить внимание на богатые ресурсы, которые предоставляет природа — свежие ягоды и грибы в деревнях и селах Тюменской области», — выступил перед предпринимательским сообществом агроном.

Председатель Оренбургской автономии татар Илдус Давлетов анонсировал «Татар кызы — 2025» в Оренбургской области.

«Очень грустно, что мало молодых лиц», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» председатель Московской автономии татар Фарит Фарисов.

По его словам, «будущие министры», руководители должны присутствовать в этом зале и слушать — так было в 1991 году на первых конгрессах и курултаях. Он также обратил внимание на то, что регионам не хватает общения. На данный момент налажена работа между Москвой, Татарстаном и Башкортостаном. Исправить этот «недостаток общения» и призван данный форум.