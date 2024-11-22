Крепкий «Орешник» или ответ Путина: с какой целью Запад ведет ракетную эскалацию

Основные тезисы обращения Путина

В своем заявлении вчера вечером российский лидер Владимир Путин отметил, что использование дальнобойных западных ракет без прямого участия военных специалистов из государств-изготовителей невозможно. Также глава государства сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. По его словам, системы противовоздушной обороны России отразили ракетные атаки по территории РФ, жертв и серьезных разрушений нет. Путин добавил, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО.

В качестве ответной меры Россия нанесла удар по заводу в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», сказал глава государства. Был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику на Украине. По словам Путина, объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России. Он добавил, что средств противодействия новейшему российскому оружию на сегодняшний день не существует. Путин особо подчеркнул, что Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий. РФ будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения, отметил российский лидер.

По словам Президента РФ, конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области. США разрушили систему международной безопасности, а не Россия, заявил Путин. Он обвинил американские власти в том, что они толкают мир к глобальному конфликту. Путин призвал не сомневаться в готовности России к любому развитию событий. Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил глава государства.

«У НАТО нет и не скоро появятся средства противодействия «Орешнику»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», что у стран Запада действительно нет средств противодействия ракетам «Орешник».

«Это межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности. Это гиперзвуковая ракета. Чем она отличается? Отличается тем, что у нее скорость при применении, как объявил Путин, 10 махов. Такая же скорость примерно у наших ракет «Циркон», которые размещены на кораблях, и «Кинжал», размещенных на самолетах. На данный момент гиперзвуковые ракеты с такими скоростями, а там еще были разделяемые блоки, насколько известно, не сбиваемы современными западными системами ПВО и ПРО», – сказал Дандыкин «Татар-информу».

По его словам, для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые сейчас есть на Украине, такие ракеты недостижимы. Эксперт уверен, что страны НАТО не скоро получат такие системы ПВО и ПРО, которые смогут сбивать наши новейшие ракеты.

Дандыкин уверен, что «Орешник» далеко не единственное новейшее оружие, которое Россия может продемонстрировать в случае обострения обстановки.

«Я так понимаю, что не все еще козыри вынуты из рукава. И Америка, конечно, беспокойство проявляет, но это не влияет вообще на обстановку на Украине. Но я думаю, что в НАТО и за океаном все поняли, что это очень серьезно», – заключил он.

Юрий Кнутов: «Ситуация, которая сейчас складывается, крайне напряженная» Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com/@DenTVinform

«Не минуты остаются до возможного начала ядерной войны, а именно секунды»

В настоящее время мир находится на грани ядерной войны, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ситуация, которая сейчас складывается, крайне напряженная. С одной стороны, на мой взгляд, она даже аналогична той ситуации, которая называется Карибским кризисом. Более того, если мы рассматриваем часы судного дня, то, на мой взгляд, не минуты уже остаются до возможного начала ядерной войны, а именно секунды», – сказал Кнутов «Татар-информу».

По его словам, именно Запад спровоцировал эскалацию конфликта, разрешив применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.

«На мой взгляд, это была договоренность между [избранным президентом США Дональдом] Трампом и [действующим американским лидером Джо] Байденом. Вероятнее всего, Байден попросил Трампа амнистировать его сына за многочисленные уголовные преступления, а Трамп попросил Байдена начать атаки ракетами ATACMS, чтобы на переговорах с Путиным иметь дополнительный козырь, который после испытания «Орешника» фактически был ликвидирован и перестал быть козырем», – заявил он.

Кнутов отметил, что у Украины в настоящее время есть возможность создать свое ядерное оружие, о чем заявлял глава государства Владимир Зеленский.

«Западные эксперты прямо говорят, что в Чернобыльской АЭС имеется топливо от атомных электростанций, которое можно использовать для наработки плутониевой бомбы, которая по мощности будет аналогична той, что сбросили на японский город Нагасаки в 1945 году. Эта бомба будет гораздо меньшей мощности, не 20 кВт, а меньше гораздо, но все равно это будет ядерное оружие», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что дальнейший исход будет зависеть от действий США и их союзников.

«Сейчас, как говорят, мяч на стороне Запада. Если он сумеет найти в себе силы и сделать шаг назад, то обстановка разрядится. Что касается России, то мы проводим взвешенную политику, не прибегая к тем же акциям, которые могут спровоцировать Третью мировую войну, а наоборот, пытаемся сделать так, чтобы стороны сели за стол переговоров, и Украина стала нейтральной страной», – заключил Кнутов.

Василий Колташов: «Байден и те, кто за ним стоит, хотят навязать Трампу те правила, по которым он играть не хочет. В частности, навязать ему войну в Европе, а не только на Украине» Фото: © Мария Девахина, РИА Новости

«Байден хочет навязать Трампу войну в Европе»

Директор Института нового общества Василий Колташов уверен, что в настоящее время Вашингтон заинтересован в развязывании войны в Европе.

«Байден намеренно хочет усложнить ситуацию для Трампа. Байден и те, кто за ним стоит, хотят навязать Трампу те правила, по которым он играть не хочет. В частности, навязать ему войну в Европе, а не только на Украине. Конечно, при таком сценарии США будут втянуты в нее, и Трампу придется заниматься ей и тратить все силы на нее, а не на внутреннюю политику или китайскую проблематику», – сказал Колташов «Татар-информу».

Он считает, что американцы и в дальнейшем будут нагнетать обстановку, чтобы добиться желаемых Вашингтоном целей.

Фото на анонсе: кадр видео / пресс-служба Министерства обороны РФ