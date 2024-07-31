Отец 5-х детей из Иркутской области подписал контракт в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В военкоматы Набережных Челнов контракты с Минобороны подписывают не только местные жители, но и люди из других городов России.

«Это наш долг», — так мужчины объясняют свое решение.

Андрей — многодетный папа из Иркутской области. Вместе с женой мужчина воспитывает пятерых детей. Самому старшему ребенку 19 лет, а младшему — шесть. По его словам, особенно им гордятся сыновья, и говорят, что обязательно тоже будут военными.

«Сказали, что папа — молодец, герой и что ждут меня с Победой домой», — говорит Андрей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

42-летний Петр приехал из Канска, чтобы подписать контракт на военную службу. По его словам, родные в начале были против. Но мужчина настоял на своем. Сейчас они часто созваниваются и переписываются.

«Месяцев шесть где-то точно думал, думал. Пришел к выводу, что нужно идти, защищать Родину. Кто, если не мы, защитит наших детей, родственников, матерей, жен. Это наш долг, мы его обязаны выполнять. Ну и нужно это, просто нужно», — объяснил он свое решение пойти «за ленточку».

А 32-летний Виталий уехал в Челны из Тульской области, чтобы подписать контракт с Минобороны России, и даже не предупредил родных. Близкие узнали о решении мужчины от его товарищей.

«Начали звонить, ругаться, естественно, никто же не хочет отправлять детей на передовую. Просили обратно вернуться, но нет. Я сказал: „Нет! Я решил, я поеду“. Поэтому я и поехал. Я хотел бы либо водителем, либо в артиллерии — что-то в этих направлениях, связанное с техникой, потому что всю жизнь с машинами», — говорит Виталий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня самому возрастному мужчине, который решил пописать контракт на военную службу, — 61 год. Он приехал из Красноярска.

«61 год. А кто кроме нас? Мне предложили водителем. Меня как бы это устроит. Водителем категории Б. Польза от этого будет», — уверен Борис.

«Места тут знакомые. Раньше работал здесь просто. А родные пока еще ничего не сказали. Как уже подпишем, потом позвоним, скажем. Смс-ку напишем и хватит», — рассказал еще один потенциальный военнослужащий Николай.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах заключили контракты бойцы из Сыктывкара, Анапы и Люберцов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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