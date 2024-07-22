«Круто изменили свою жизнь»: бойцы из Татарстана призвали не бояться идти на СВО

Фото: из архива бойца

«Не мог пойти на срочку, по контракту ушел»

С тех пор как боец с позывным Цыган из Бавлинского района Татарстана подписал контракт с Министерством обороны РФ, прошел ровно год. Недавно сапер побывал на родине в отпуске.

Бавлинец недолго думал, прежде чем записаться в ряды Вооруженных сил и отправиться в зону специальной военной операции. Сейчас там же находится и его родной брат.

«Три месяца я думал и подписал контракт. Родители тоже поддержали. Я никак не мог оставаться в стороне, когда мои друзья, брат там находятся. Ушел по контракту по собственному желанию. Брат попал в мобилизацию в октябре 2022 года. И он, и я в Казани прошли учения. Затем я в Тоцком проходил обучение. Меня обучали саперному мастерству. Затем попал в Рубежное в Северодонецком районе <...>», — рассказал он.

Фото: из архива бойца

Боец хорошо помнит день, как впервые принял участие в штурмовых действиях. Был приказ взять лес и село Ямполовка.

«Сначала мы не смогли войти в пункт. Дали отпор. Там я потерял близкого товарища. Как только его успели вынести с поля боя и увезти, упал еще один снаряд. Там уже я сам получил контузию. Пробыли в штурме две недели. Они тоже сильные, и мы не сдавались. В марте еще отправили нас на разминирование. Мы должны были открыть коридор для штурмовой бригады. Там сработали быстро», — поделился воспоминаниями военный.

По его словам, все выплаты, назначенные государством, поступают вовремя, и он вполне доволен ими.

«Боевые выплаты выплачивают вовремя. Питание хорошее, доходит гуманитарная помощь, одежды хватает. <...> всегда быстро доходят именные посылки. Спасибо Татарстану, что поддерживают нас. Слышу от ребят, что в некоторых районах с доставкой гумпомощи сложно», — поблагодарил боец.

Фото: из архива бойца

Будучи военным, быстро привыкаешь к самым разным условиям, уверен бавлинец. Можно переносить и жару, и холод, а вот если окоп наполняется водой, то это очень тяжело.

«Это было в январе во время первого штурма. Мы встали в пять утра. Снег еще лежал. Примерно к восьми утра снег начал таять. Окоп почти полностью наполнился водой. Сильно замерзли. Тогда нам пришлось сутки стоять в холодной воде. Мы не сдались, мы выдержали. Все наши ребята крепкие, выносливые. В такие минуты я всегда думаю о наших дедах, которые прошли военный путь с 1941 по 1945 год. И отец отслужил. Как я уже говорил, там же находится и родной брат. А вот мужчин, которые бегут за границу, бегут от мобилизации, я не понимаю. Трусость. Почему бы не пойти? Ведь это наша страна, землю, на которой мы стоим, надо беречь. До сих пор многие люди сознательно заключают контракты. Я сам по состоянию здоровья не мог пойти в армию, по контракту все равно ушел», — описал свое понимание ситуации Цыган.

Семья бойца с нетерпением ждала его отпуска. Особенно младший сын скучал по отцу. Он старается подражать ему и начал интересоваться военной техникой. Папа ему на этот раз купил игрушечный военный самолет.

Фото: из архива бойца

«Я знаю, что им было трудно без меня. Мой младший сын попросил самолет. Вот купил. Начал интересоваться военной техникой. Я ему иногда присылаю и видео оттуда. Поэтому и интересуется. Все рассказываю и показываю ему. Хоть и маленький, хочет стать военным летчиком», — с гордостью сказал отец семейства.

Цыган призвал молодых людей и взрослых мужчин не бояться идти на специальную военную операцию.

«Нас там ждут, нам доверяют и возлагают надежды. Не надо бояться, ребята. Некоторые убегают, этого делать не стоит. Я по собственному желанию оказался там. Быстро привык, и уже хочется уйти обратно к боевым товарищам, их нельзя бросать. Мы вернемся, и победа будет за нами!»

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Первый месяц страшно, потом уже нет, главное — быть бдительным»

Военнослужащий с позывным Жигули тоже не служил в армии, потому что тогда не прошел медкомиссию. Не призвали его и во время частичной мобилизации. Но, по его словам, он не мог делать вид, что ничего не происходит. Поэтому чуть больше года назад подписал контракт на военную службу и отправился в зону специальной военной операции. Сейчас он водитель-механик БМП-3. Недавно татарстанец побывал в долгожданном отпуске, приехав к матери в родные Набережные Челны.

«Контракт я подписал 6 июня 2023 года. Чтобы помочь своим — солдатам армии, и чтобы мирные жители не страдали, и чтобы приблизить победу!» — объяснил свои мотивы боец.

Родным о своем решении Жигули сказал уже в последний момент. «Я сказал только одно своим родственникам, что вернусь с победой и больше никак. Живым, здоровым. Они сказали: „Будем ждать, пиши, звони, если будет возможность такая, хотя бы знать будем, как ты там“», — поделился он.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

По словам бойца, в первый месяц было страшно, потом уже нет, так как привыкаешь ко всему — к дронам, минометным обстрелам, кассетным снарядам, главное — быть бдительным и внимательным.

«Даже боялся из блиндажа выходить порой. Особенно когда заступаешь куда-нибудь, смотришь по сторонам вот так, пока идешь. Ну и так следишь, докладываешь, если что-то летит. Там дают команду: либо сам стреляешь, либо просто смотришь, сопровождаешь, куда летит, даешь по рации уже. Чтобы все, кто был на улице, успели укрыться – либо в окоп забежать, либо в блиндаж. Если видишь – что-то летит, если есть возможность поразить цель, то поражаешь, если нет, тогда лучше бежать. Ну скидывают гранату или ВОГ (выстрел осколочный гранатометный, — прим. Т-и). ВОГ <...>, его не слышно даже, как скинули. Если даже в укрытии находишься, его не слышно. А вот гранату когда скидывают, там отщелкивается чека. Ты уже слышишь, что летит граната. А если ВОГ летит, ты уже узнаешь, как он приземлился», — пояснил боец.

Блиндаж военные маскировали соломой, которая осталась на полях. «Ее собрали и замаскировали блиндаж. Это было 25 февраля. Смеялись все, что зимой еще можно косить траву. Снег выпадет, через час растает. Был, конечно, у нас ураган сильный. Я еще в блиндаже жил. Утром вышли, не иней, а гололед, натуральный гололед на деревьях даже. Провода обрезаны. Не обрезаны, а порвались. Из-за сильного ветра обрыв проводов был. Ходили, искали, где обрыв, чтобы наладить связь, свет», — рассказал о фронтовом быте челнинец.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Поделился боец и историей о нашивке, на которой написано: «Перестань орать, мне тоже страшно». «Стояли мы на дежурстве в ночное время. Было шевеление. Боец запаниковал. Смотрели в тепловизор, там оказались то ли лисы, то ли кролики. Не видно толком-то было. На следующий день я поехал на рынок и купил себе эту нашивку. Показал ему, долго смеялись. Вот такие уж бывают у нас моменты веселые. Правда, их мало, но <...> хотя бы такие есть», — рассказал он.

Поделился челнинец мнением о противнике. «Враги наши жестокие. Бьют по мирным жителям, потому что против нас уже не могут воевать, поэтому обстреливают мирные населенные пункты», — уверен он.

«В четыре утра мы услышали грохот сильный. Потом узнали у командира, у бойцов, кто там рядом находился, говорят, что прилет был. Там проживала мама и дочка пятилетняя. Погибли. Из завала вытаскивали те, кто ближе был. Приезжала также скорая. Пытались откачать, но уже не получилось. Также посекло соседние дома осколками вот этими кассетными. Дом сложился как карточный домик уж. Там шансов не было выжить. Редко когда выживают после такого снаряда», — добавил челнинец.

Боец не жалеет, что отправился на спецоперацию, так как, по его мнению, защищать Родину — «это честь, отвага и мирное небо».

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Много писем приходило с пожеланиями вернуться домой живым и здоровым, писали: „Мы гордимся вами“. Кто-то даже номер телефона оставлял, чтобы писали: „Если до вас дойдет письмо, напишите“. Многие же думают, что их письма не доходят до нас, — сказал военнослужащий. — Масксети приходят, которые нам тоже помогают хорошо маскировать что-то. Также питание доставляют, тушенку, соленья, конфеты, печенье, кофе, чай».

Набережные Челны также оказывают помощь. Власти города помогают семьям военных, которые проходят службу. На каждые праздники дарят подарки, предоставляют билеты на концерты.

«Победа будет за нами — это точно. А вот почему? Потому что мы — сильная держава. Россия — это самая великая страна», — убежден военнослужащий.

Фото: из семейного архива Ивановых

Из слесаря в пулеметчики

Кайбичанин Николай Иванов в свои 49 лет круто изменил свою жизнь. Житель Молькеева, который трудился слесарем газовой службы в родном селе, месяц тому назад отправился на передовую.

Супруга бойца – директор Молькеевской школы Тамара Иванова была категорически против ухода супруга на СВО, ведь женщине в сельской местности одной вести большое хозяйство очень нелегко.

«А у нас пять бычков, корова, другая живность, картофельное поле, сенокос, другие заботы. К тому же работа у меня ответственная — отвечаю за школу. Николай — человек хозяйственный, во всем поддерживал меня, помогал во всех делах, возил куда надо. Даже сейчас, находясь в зоне спецоперации, беспокоится о моей работе: достаточно ли на пришкольном участке вырастет овощей и картофеля. Я не могла себе представить, что в разгар лета лишусь такой поддержки. Но переубедить мужа было невозможно. На мои доводы он ответил: „Сын уже взрослый парень, будет тебе помогать“. На этом обсуждение прекратил», — рассказала супруга.

Фото: из семейного архива Ивановых

Дети бойца также до последнего не верили, что их папа уедет на СВО. Окончательно убедились только в казанском сборном пункте «Патриот», куда пришли проводить отца.

Детей у Ивановых двое: дочка и сын. Алина работает менеджером в Казани, Егор перешел в одиннадцатый класс. Теперь он — главная опора для матери. Семья живет в отдельном доме, который построили 16 лет назад с помощью государственной молодежной программы.

Николай Иванов родился в селе Старая Буа в многодетной семье Риты и Алика Ивановых. Он четвертый среди десяти детей. Семья, в которой он рос, отличалась большим трудолюбием, взаимовыручкой, крепкими устоями. Не случайно мама награждена медалью «Материнская слава». Именно в таких семьях воспитываются люди, на которых держится не только село, но и страна. О патриотизме они тоже знают не понаслышке.

Николай Аликович до последнего момента не сообщал матери о подписании контракта, старался как можно дольше беречь ее от переживаний: ведь Рита Николаевна уже в довольно преклонном возрасте. О чем они говорили на прощание, близким осталось неизвестным. Наверное, сын смог найти правильные слова, чтобы успокоить маму.

Фото: из семейного архива Ивановых

Людям, которые уже имеют боевой опыт, решение подписать контракт дается легче. В молодости Николай Иванов прошел настоящую армейскую службу: сначала это была учебка в Костроме, затем в составе внутренних войск его направили в Чеченскую Республику, где он отслужил год. Командиры, оценив старание военнослужащего и образцовое выполнение служебных обязанностей, присвоили ему звание старшины.

Ровно через 30 лет Николай решил повторить свой опыт.

«Николай считает, что на СВО должны идти люди среднего возраста, то есть такие, как он, которые уже окрепли и морально готовы ко всему… Уезжали они на трех автобусах. Две недели проходили боевое слаживание в Севастополе. Теперь уже на боевых позициях служит пулеметчиком. Каждый день вечером общаемся по телефону. Рада, что настроение у него хорошее, боевое», – поделилась Тамара Иванова.

Фото: из семейного архива Ивановых

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.