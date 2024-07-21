Отдых «все включено» в Крыму: что влечет туристов на полуостров в разгар СВО

После атаки на пляжи Севастополя лишь каждый сотый турист отменил поездку

В Крыму сезон-2024 начался с трагических событий. Днем 23 июня в районе городского пляжа Севастополя была сбита ракета ATACMS, выпущенная ВСУ. Суббоеприпасы взорвались по большей части в море, но также вдоль берега пляжей Учкуевки и Любимовки на севере Севастополя. Тогда погибли четыре человека, среди них двое детей. Более 150 человек ранило осколками.

Однако лишь малая часть — всего один процент российских туристов отменили свои бронирования и отказались от путешествия в Крым. В июне количество туристов превысило прошлогоднее на 25 процентов. В прошлом месяце в республике отдохнули около 746 тысяч человек.

В общей сложности за первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 60,8 процента прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 процента — посредством железнодорожного сообщения и 7,5% — по сухопутному маршруту через исторические регионы России. Такие данные в своем Telegram-канале привел глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 процента, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 процентов. По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составлял 51 процент на июль и 47 процентов на август.

Большинство россиян осознают опасность отдыха на полуострове, но все равно хотят отдыхать именно там. Свое желание они объясняют любовью к крымской разнообразной природе, приятным климатом, чистым морем и доступными ценами.

«Мы искренне полюбили эту землю за ее чистоту, чистое море, колорит. В Крыму всегда интересно. Ты можешь окунуться в тюркскую культуру, поехать в Бахчисарай и в Ханский дворец, побывать в Скельской пещере и Мангуп-Кале. Крым бескрайний, мы влюблены в него. В прошлом году провели здесь три месяца, обстановка была спокойная, без эксцессов. В этом году переживаем немного, но надеемся, что все будет хорошо. Друзья рассказали, что с декабря атаки участились», — поделилась с «Татар-информом» любительница Крыма Люция Камалова.

Как добраться поездом до Крыма?

Добраться до Крыма можно разными способами — с пересадками и без. Мы рассматривали вариант без пересадок. Один из самых популярных способов из Казани — на поезде «Таврия». Он курсирует с декабря 2019 года, в этом году дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, в обратном направлении по четвергам и воскресеньям.

Отправление со станции «Казань-2 — Восстание-Пассажирская» в сторону Симферополя в 15:59, обратно — в 02:10. В пути поезд находится ровно двое суток туда и 46 часов – обратно. В Крыму делает остановки в Керчи, Владиславовке, Джанкое и на конечной — в Симферополе.

Стоит заметить, что билеты нужно выкупать заранее, за 90 суток, сразу как только они поступают в продажу, то есть в 8:00. Спустя 3-5 минут в продаже их уже не будет. Стоимость в купе варьируется от 7 до 13 тыс. рублей, плацкарт — от 6,5 тыс. рублей. Для детей действуют скидки, ребенок до 5 лет едет бесплатно, не занимая отдельного места.

Компания-перевозчик делает приятные мелочи для пассажиров — выдают стаканы с металлическими подстаканниками, дети получают раскраски и цветные карандаши. В вагонах с местами любого класса обслуживания действует мультимедийный сервис «Тавриа.Медиа». На телефоне или планшете необходимо ввести номер вагона, и своего места и на открывшейся странице можно выбрать досуг — посмотреть фильм, послушать аудиокнигу или просто музыку, также проводятся турниры по шахматам.

Отдельное внимание проводники обращают на правила при прохождении 19-километрового моста через Керченский пролив. Пассажиры не должны покидать свои места, ходить по вагону или выходить в тамбур. Перед мостом закрываются все окна и форточки, после станции Тамань на 30 минут закрываются туалеты. Если на этот момент захочется налить кипятка или умыться – категоричное «нельзя». Видео- и фотосъемка моста запрещены, так как это стратегически важный объект.

Стоит отметить, что в вагонах купе едет много бойцов спецоперации — возвращаются из отпусков. Все они в форме, ведут себя достойно. Выходят прогуляться на станциях, знакомятся и общаются друг с другом.

Добраться на машине через мост или через новые регионы России?

Путешественникам на машине нужно быть готовыми к пробкам на Крымском мосту. Власти республики советуют подписаться на Telegram-канал «Крымский мост» — там оперативная информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, обновляемая каждый час.

Для туристов созданы карточки для более комфортного прохождения моста. В них сказано, как избежать очереди. Например, стоит планировать поездку так, чтобы подъехать к мосту вечером или ночью, особенно с часу до трех. Как правило, в это время очередь минимальна. В 7 утра на пункте досмотра выстраивается уже свыше 350 машин.

Еще одна рекомендация — выбирать для путешествий будние дни, с понедельника по четверг. С пятницы жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно выезжают в Крым на выходные, а значит, велик риск угодить в пробку.

Проверку проходит каждое транспортное средство. Процедура занимает от 30 минут до часа. Машина без багажа проходит ручной осмотр. Машины с большим количеством багажа направляются на сканер, очередь здесь движется медленнее.

В Крым есть и альтернативные маршруты: сухопутный — через Мариуполь и Мелитополь и паромная переправа через Керченский пролив.

В этом году в Алуште отдыхали Владимир и Нина из города Энергодар Запорожской области. Владимир трудится мастером на Запорожской АЭС, его супруга преподает хореографию у детей. Они рассказали «Татар-информу», что добрались на машине через Мелитополь. В пути были недолго, ехать 400 километров. Документы для прохождения КПП должны быть всегда наготове.

«Машину купил три месяца назад. Доехали из Энергодара через Мелитополь без проблем и приключений, пробок не было. Волновался лишь из-за маленького опыта вождения авто. Фурам свыше 3 тонн проезд через Крымский мост запрещен, вот они лихачат на дорогах, обгоняют», — поделился Владимир.

Почем жилье для народа?

Учитывая геополитическую обстановку, многие россияне выбирают районы Крыма, далекие от линии соприкосновения: Ялта, Алушта, Партенит, Симеиз, Судак, Новый Свет, Феодосия и другие.

Сюда едут отдыхающие из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Сибири и даже с Камчатки. Очень много туристов из Ростовской области, ДНР, Запорожья.

Жилье для туристов предлагают по самым разным ценам — стоимость зависит от региона, дат, состава семьи и количества ночей. Например, снять номер в гостинице в июле-августе дороже на 20%, чем в июне и сентябре.

Цена зависит и от даты бронирования — чем раньше, тем дешевле. Так, известная сеть отелей открывает раннее бронирование на следующий сезон в сентябре. Да, есть риск не уложиться в даты (отпуска не распределены, например, или возникновение непредвиденной ситуации), но и скидки весьма привлекательны — от 40 до 60 процентов.

Например, на нашу семью из четырех человек — двое взрослых и двое детей — двухкомнатный номер в отеле на неделю обошелся в 40 тыс. рублей. В эту цену вошло питание «все включено», напитки в баре, мороженое, попкорн и сладкая вата для детей, анимация, бесплатные шезлонги на пляже, живые выступления музыкантов.

Однако наплыв туристов уже в июне был столь велик, что порой приходилось ждать свободный столик в кафе или лежак на пляже. «С июня загрузка отеля 100 процентов», — рассказала нам администратор Анастасия.

В целом у крымских отелей уровня «комфорт» и «люкс» цены гораздо ниже, чем в любых других регионах России. В среднем отель в Крыму стоит сейчас 5 тыс. рублей в сутки на двоих с питанием. Проживание в отеле такого же класса в Сочи обойдется уже в 10-12 тысяч рублей.

Для тех, кто предпочитает проживание в частном секторе, цены еще демократичнее: двух- и трехместныe номера от 1 тыс. рублей в сутки. Ценообразование также зависит от района Крыма, количества дней, близости к морю, комфортабельности. Иногда хозяева жилья оценивают платежеспособность клиента — например, москвичам отдых может выйти чуть дороже, чем казанцам. Но торг уместен.

Стоит отметить, что с прошлого года стоимость жилья не выросла или выросла незначительно.

«С каждым годом народу все больше и больше»

С каждым годом Крым становится все краше. Местных жителей и туристов радуют новые пляжи, набережные, детские площадки, ровные дороги. В этом году, по словам Сергея Аксенова, туристы чаще всего выбирают для отдыха Алушту, Ялту и Евпаторию.

«Ездим в Алушту третий год. И с каждым годом народу становится все больше и больше», — поделилась наблюдением Татьяна из Сальска.

По словам постоянных туристов, набережная Алушты и сам город за последние годы сильно преобразились, раньше они не были такими ухоженными. В этом году особенный колорит набережной придают композиции из цветущего олеандра, шикарные клумбы и красивая плитка. Для удобства туристов по набережной курсирует электромобиль: цена поездки — 150 рублей.

Здесь же можно заказать морские прогулки и разные развлечения для детей — катание на машинах по морю, а также на катамаранах и бананах. Часовая морская прогулка с купанием в открытом море обойдется взрослому в 800, ребенку до 12 лет — в 600 рублей. Катание на машине 10 минут — 2,5 тыс. рублей. Автомобиль развивает скорость до 80 км в час при отсутствии волн.

По всей набережной расположены уютные кафе, маленькие магазинчики и лавки с фруктами, ягодами и чурчхелой. Цены на овощи-фрукты не кусаются: арбуз — 35 рублей за килограмм, черешня — от 250 рублей, стакан малины — 150 рублей, персики и абрикосы обойдутся примерно в такую же цену за килограмм. Расплатиться можно любыми банковскими картами, но приветствуются наличные и перевод.

Гора Демерджи, храм-маяк и мечеть «Кул Шариф»: что посмотреть в Крыму?

Туристы обожают Крым за возможность побывать на различных экскурсиях. Алуштинские экскурсоводы по традиции предлагают посетить визитную карточку города — гору Демерджи, возраст которой составляет 800 млн — 1,1 млрд лет.

Рядом одно из самых загадочных и легендарных мест ЮБК — Долина привидений. Это часть геологического памятника природы «Урочище Демерджи», где выветривание верхнеюрских конгломератов создало скопление скал самых причудливых форм.

Самая большая из них называется «Великан» и достигает в высоту 25 метров.

Иногда гору называют «Дымящаяся», или Фуна. Также встречается название «гора-кузнец». Переводится Демерджи с крымскотатарского как «кузнец», а «фуна» означает «дымная». Если развернуться на 180 градусов, то можно увидеть Чатыр-даг — горный массив, пятый по высоте в Крыму.

Всем выезжающим в эти места гиды предложат посетить Сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца в селе Малореченское.

Храм действующий и является самым высоким в Крыму (65 метров). Благодаря подсветке он хорошо виден с моря с очень большого расстояния. Внутри позолоченного шара под главным крестом установлен маячный фонарь. Все это делает его одновременно и маяком.

Сюда ежегодно съезжаются тысячи верующих и паломников из разных уголков планеты. Кроме того, в цокольном этаже храма-маяка находится Музей катастроф на водах.

Вместе с церковью он составляет мемориальный комплекс «Памяти погибших на водах» и является данью памяти морякам, рыбакам и путешественникам, которые стали жертвами водной стихии. Есть тут и табличка, посвященная «Булгарии».

Есть поблизости еще одно уникальное место — единственный непересыхающий водопад Джур-Джур. Необходимо искупаться в ваннах водопада под названиями «Любовь», «Искупление грехов» и «Молодость», хотя, учитывая температуру воды – плюс 4 градуса, решится на это не каждый.

А если вы по ряду причин не успели посетить все запланированные достопримечательности Крыма, то можно приехать в алуштинский «Парк миниатюр», в котором представлены ландшафтные макеты главных историко-культурных памятников и других достопримечательностей полуострова.

Среди копий можно увидеть знаменитое «Ласточкино гнездо», диораму «Штурм Сапун-горы», Воронцовский дворец, крепость Фуна, Симферопольскую кенассу, храмы и церкви, памятники и дома. Представлены достопримечательности Ялты, Алушты, Севастополя, Симферополя, Бахчисарая, Судака, Феодосии и Евпатории.

К слову, здесь же можно увидеть и другие знаменитые сооружения и культовые здания России, например мечеть «Кул Шариф».

Масштаб макетов — 1:25. Вечером маленькие замки, дворцы и храмы красиво подсвечиваются.

«Нас тут хорошо защищают!»

Итог: тем, кто планирует поездку в Крым, необходимо тщательно подготовиться — заранее снять жилье, рассчитать даты выезда и за 90 суток выкупить билеты на поезд. Если вы путешествуете на машине, то лучше иметь при себе небольшое количество багажа и проходить мост ночью в будние дни. В путешествии желательно оставаться спокойным, в благоприятном расположении духа, следовать правилам.

В Крыму местные жители вежливы, настроены позитивно и стараются учесть все пожелания туристов. Это понятно: высокий сезон кормит их целый год. На вопрос о безопасности отдыха они отвечают так: «Прилететь везде может, а нас тут хорошо защищают!»

Несмотря на оптимизм крымчан, нужно быть готовым к тому, что навигатор может давать сбои в дороге. Также не стоит ездить в места, где есть военные объекты или район максимально близко расположен к линии соприкосновения. Можно заранее обсудить с детьми возможные ситуации, чтобы их не испугала, например, работа ПВО.

Если сомнения и страх все же остаются, то, возможно, следует выбрать другие направления для отдыха.