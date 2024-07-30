В Челнах заключили контракты бойцы из Сыктывкара, Анапы и Люберцов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Более 20 желающих за день обращаются в военкомат Автозаводского и Центрального районов Набережных Челнов, чтобы подписать контракт на военную службу. Потенциальные бойцы приезжают со всей России. По их словам, им покупают билет до Автограда, обеспечивают жильем и питанием. Медосмотр они могут пройти всего за один день.

Двадцатилетний Иван показал флакончик духов от своей любимой девушки, которая передала ему его на специальную военную операцию, чтобы он ее не забывал.

«И она меня всегда мотивировала этим запахом, а также воодушевляла на победу», — с улыбкой рассказал Иван.

Парень решил подписать контракт на военную службу и поэтому приехал из Люберцов Московской области в Челны. По словам будущего контрактника, родные приняли его выбор и поддержали.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Девушка, конечно, расстроилась, но всё равно отпустила, потому что понимает, что не удержишь меня, потому что это решение мое — помочь нашим солдатам там одержать победу», — пояснил Иван.

А вот 21-летнему Сергею из Сыктывкара из Республики Коми передали серебряную цепочку и крестик. По словам молодого человека, это будет служить для него оберегом.

«Подарил друг мне цепочку на прощание, сказал: „Вот тебе оберег, приезжай, жду тебя“. И отпустил с Богом, можно сказать», — заметил Сергей.

Самый молодой из всех, кто сегодня решил подписать контракт на военную службу, — 18-летний Анатолий из поселка Луговской Свердловской области. Он поделился, что с детства хотел быть военнослужащим. Его прадед — участник Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В Челнах встретили хорошо. Мне билеты, получается, оплатили, купили. От вокзала до вокзала заказывали такси. Здесь меня встретили, привезли в гостиницу, заселили, всё хорошо. Хочу вот направление, связанное с техникой, то есть водителем автомобиля „Урал“, „КАМАЗ“ или водителем БМП. Люблю технику», — пояснил он.

Помочь военнослужащим победить хотят и другие желающие в возрасте от 18 лет до 61 года. Приехали они из Сыктывкара, Анапы, а также из Чеченской Республики и других регионов России. По их словам, решение они приняли по одной причине — они патриоты.

«Я решил поехать и подписать контракт, потому что у меня брат служил по контракту. По его примеру, по его стопам пошел», — отметил военнослужащий Леонид из Анапы.

Сначала мужчины прибудут в Казань. Уже из столицы республики их распределят в воинские части. После обучения они будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.