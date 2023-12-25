От пеленальных к тамбурам для собак-поводырей: Минкульт РТ за 100% доступность учреждений

100%-ая доступность учреждений культуры для каждой категории граждан, в том числе для посетителей с детьми или для слабовидящих с собаками-поводырями, – это приоритет, которого Министерство культуры РТ придерживается сейчас и намерено придерживаться впредь. Такую позицию на итоговой пресс-конференции с представителя СМИ озвучила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Я считаю, что если не будет инфраструктуры, чтобы организовать пребывание ребенка в театрально-зрелищном учреждении, в музее, семьи туда не пойдут. Должны быть и пеленальные, чтобы мать могла покормить, должна быть иная инфраструктура, которая обеспечивает пребывание всей семьи на территории этого учреждения. Тема адаптации нашей инфраструктуры к семейному посещению и с точки зрения ­контента, и с точки зрения инфраструктуры – это очень важная тема. Должна быть эмпатия: для любого человека с ограниченными возможностями, с маленькими детьми, даже с животными (эту тему мы никогда не поднимали) – для всех этих категорий учреждения культуры должны быть открыты», – сказала Аюпова.

В пример она привела систему РСБС – Республиканскую специальную библиотеку для слепых и слабовидящих. Учреждение оборудовано тамбуром, где посетители могут оставлять собак-поводырей.

«Насколько мы сегодня готовы к такому вызову? Ведь это тоже критерий. Они могут прийти послушать музыку [на концерт], а мы можем им предоставить этот сервис? Нет. Открытость среды, адаптация среды, 100%-ая доступность в отношении любой категории граждан и дальше будет оставаться нашим приоритетом. Доступность в том числе и ценовая, и контентная, и инфраструктурная. При строительстве нового здания театра Камала мы тоже это учитываем», – пояснила министр культуры Татарстана.

Также министр культуры региона на итоговой пресс-конференции назвала «три объекта боли» для ведомства, рассказала о нецелесообразности возвращения Национальной библиотеки в дом Ушковой, о «десанте» Минкульта России в Казань для проверки здания для переезда фондов Национального музея РТ, назвала географию Сабантуев 2024 года в российских городах за пределами Татарстана.