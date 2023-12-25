Ирада Аюпова о доме Ушковой: «Национальную библиотеку там размещать смысла нет никакого»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ заявила, что нет никакого смысла размещать Национальную библиотеку РТ в доме Ушковой после реставрации этого объекта культурного наследия федерального значения.

«Проект обсуждался. Проект, где было предусмотрено, что там будет апарт-отель, – это давняя задумка. В свое время Эдуард Хайруллин выступал за то, чтобы там возобновить гостиницу. Если вы вернетесь к истории этого здания, [когда-то] его крыло было отведено под номера. Я пока не могу сказать, что будет дальше. На сегодняшний день дом Ушковой на балансе еще Национальной библиотеки Республики Татарстан. Но Национальную библиотеку там размещать смысла нет – вы извините, никакого. Очень большой вопрос, как его дальше использовать», – констатировала региональный министр культуры.

Дом Ушковой, напомним, – одно из красивейших зданий Казани. Он находится в самом центре города, напротив главного здания Казанского университета, на улице Кремлевской. Почти сто лет в особняке размещалась Национальная библиотека РТ, ее фонды и читальные залы, доступные для посещения всем горожанам. В 2020 году Нацбиблиотека покинула памятник архитектуры и теперь размещается в здании бывшего Национального культурного центра (НКЦ) «Казань». Объект культурного наследия нуждается в реставрации, но пока уже несколько лет в пустующих помещениях проводят только экскурсии, а не ремонтно-реставрационные работы.