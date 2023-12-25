Ирада Аюпова: Реставрация Ленино-Кокушкино начнется в начале следующего сезона

В филиале Национального музея РТ, музее Ленино-Кокушкино, который в марте прошлого года пострадал от пожара, реставрационные работы начнутся уже в предстоящем строительном сезоне. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказала представителям СМИ министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Единственный объект, который там на сегодняшний день функционирует, — административное здание. Сейчас завершается разработка реставрационного проекта со стороны ТИГП (проектный институт «Татинвестгражданпроект» — прим. Т-и), приблизительно уже оценена стоимость. [Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич [Минниханов] держит этот вопрос на личном контроле. Я думаю, что в начале следующего сезона у нас начнется история с реставрацией Ленино-Кокушкина. Идет разработка полноценной проектно-сметной документации с учетом дома Бланка и всего комплекса. Благоустройство территории в том числе туда входит», — сообщила глава Минкультуры РТ.

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе Татарстана был основан в 1938 году в связи с тем, что в деревне Кокушкино некоторое время жил Владимир Ленин. Территория включала двухэтажный дом-усадьбу Александра Бланка, деда Ленина, «летний дом-флигель», хозяйственные постройки и парк с элементами благоустройства. В октябре 2021 года музей-заповедник Ленино-Кокушкино, где с 2019 года уже велась реконструкция, вошел в число филиалов Национального музея РТ. В марте прошлого года во флигеле музея случился пожар.

Стоит отметить, что музей в Ленино-Кокушкине министр культуры Татарстана назвала в числе трех объектов боли наряду с историческим зданием Казанского ТЮЗа, также нуждающимся в реставрации и пострадавшим от пожара много раньше, в 1995 году, и зданием Театрального училища.

«Объекты моей боли — это те, по которым еще либо только начинается процесс, либо еще нет понимания [их будущего]», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Кроме того, региональный министр сообщила, что Министерство культуры РФ отправило в Казань «десант», который проверяет на соответствие требованиям и нормам помещение, предложенное Национальному музею РТ региональными властями для перемещения фондов из нуждающегося в реставрации нынешнего здания.