Минкульт России проверяет помещения, куда местные власти хотели вывезти фонды Нацмузея РТ

Министерство культуры Российской Федерации отправило в Казань «десант», который проверяет на соответствие требованиям и нормам помещение, которое было предложено Национальному музею РТ региональными властями для перемещения фондов из нынешнего здания, нуждающегося в реставрации. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказала представителям СМИ министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Национальному музею РТ выделили здание на Декабристов, 4 («Татар-информ» год назад сообщал об этом — прим. Т-и), чтобы там хотя бы временно разместили коллекции и чтобы хотя бы часть хранилища, которое у них сегодня есть, разгрузить. Во-первых, там нет особого желания со стороны фондовиков. Во-вторых, Министерство культуры Российской Федерации отправило сюда десант: они готовят свое заключение, [поскольку] есть определенные требования», — сообщила Ирада Аюпова.

При этом министр культуры РТ констатировала, что ситуация по Национальному музею Татарстана «тупиковая». Здание на Кремлевской, 2 — памятник истории и архитектуры федерального значения. В прошлом это был комплекс Гостиного двора, в части его построек сейчас хранятся фонды музея, однако эти помещения уже много лет остро нуждаются в реставрации (как и некоторые ценнейшие экспонаты, о которых можно прочитать в материале «Татар-информа» «Исследование выяснило: ушебти из Нацмузея РТ служили клану наследников фараона Херихора»).

«Я не знаю, куда двигаться дальше», — признала в связи с этим Ирада Аюпова отсутствие понимания относительно дальнейших перспектив здания.

Помимо Национального музея РТ министр назвала три «объекта боли, по которым еще либо только начинается процесс, либо еще нет понимания [их будущего]». Это музей Ленина в Ленино-Кокушкине, который за последние пару лет был передан Национальному музею РТ и пострадал от пожара, историческое здание Казанского ТЮЗа, также нуждающееся в реставрации и пострадавшее от пожара много раньше, в 1995 году, и здание Театрального училища.