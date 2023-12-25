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От Калининграда до Горно-Алтайска: Аюпова назвала города выездных Сабантуев в 2024 году
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Фото: © «Татар-информ»
Сабантуи в будущем году пройдут по всей России, охватив такие города как Калининград, Горно-Алтайск, Астрахань. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказала глава Минкультуры Татарстана Ирада Аюпова.
Так, XIV Всероссийский сельский Сабантуй состоится в Бардымском районе Пермского края, а следующий федеральный – в Марий Эл, в Йошкар-Оле.
Калининград примет Балтийский Сабантуй, Горно-Алтайск – Тюрский, а Астрахань – Каспийский.
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