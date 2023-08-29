От Билялетдинова до Когогина: с чьей цифровой версией в Татарстане пообщались бы вы?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему в списке нет Раиса Татарстана

На выходных специалист по искусственному интеллекту Анис Айари презентовал виртуальную копию президента Франции Эммануэля Макрона. Эта инициатива упала на благодатную почву. За сутки виртуальный двойник французского лидера ответил более чем на миллион вопросов.

Редакция «Татар-информа» решила подготовить свой список наиболее интересных людей Татарстана и предложить читателям отдать свой голос в пользу того или иного кандидата на разработку персонального ИИ в сети.

Сразу отметим, что в списке для голосования не будет Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы в голосовании была интрига. Очевидно, что татарстанский лидер, который вышел в «премьер-лигу» мировой политики и пользуется высокой поддержкой в Татарстане, с легкостью победил бы в нашем голосовании. Думается, всем понятно, что при создании виртуальных ИИ-копий Минниханов стоит на первом месте. Поэтому мы выносим Раиса за скобки и предлагаем сделать выбор из остальных.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин

Бессменный Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин – один из самых узнаваемых политиков Татарстана. Из ярких цитат Мухаметшина в СМИ и на заседаниях Госсовета можно написать книгу. «Столько цифр: миллиарды, миллионы, столько-то выполнено. Вы лучше расскажите, что не выполнено, что беспокоит», — распекал он как-то на сессии Госсовета одного министра.

Также напомним, что именно Фарид Хайруллович привел «Ак Барс» к первому чемпионству в российском хоккее. В общем, с виртуальным Мухаметшиным можно поговорить на многие темы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Список политических тяжеловесов Татарстана продолжим Премьер-министром республики Алексеем Песошиным. На нем висит большой пласт организаторской работы, поэтому громкие политические заявления ему не присущи.

Однако пару интересных моментов мы все же нашли. Во-первых, Песошин является ярым противником самокатов. «Мое отношение к самокатам – я бы их отменил. С точки зрения обеспечения безопасности их нужно просто отменить или кататься в соответствующих местах, но не на дорогах общего пользования. Это мое мнение», – высказался глава Правительства РТ.

А во-вторых, Песошин – мастер спорта по регби. Не случайно Казань в последние годы стала одним из лидеров в этом виде спорта. К тому же Алексею Валерьевичу данный факт всегда может добавить «веса» в кулуарных переговорах. Попробуете не выполнить задачу, поставленную регбистом?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Аппарата Раиса РТ Асгат Сафаров

Если мы решили не выдвигать кандидатуру Минниханова в нашем голосовании, то не можем пройти мимо его правой руки – руководителя администрации Раиса Асгата Сафарова. Он не только берет на себя все организационные вопросы в работе Минниханова, но и регулярно выступает в качестве яркого спикера.

В частности, Асгат Ахметович жестко прошелся по авторам анонимных телеграм-каналов, несущих антироссийскую повестку в условиях проведения СВО. «Одиозные каналы, разжигающие нетерпимость. По большому счету, мы столкнулись с информационной войной», – говорил Сафаров.

В общем, руководитель аппарата татарстанского лидера – фигура влиятельная. Это неудивительно, учитывая масштаб его непосредственного руководителя.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов

Теперь о боссах крупного бизнеса. Здесь нельзя обойти стороной гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Нефтяной гигант Татарстана играет огромную роль в большинстве социальных проектов республики.

Благодаря «Татнефти» весь юго-восток Татарстана живет лучше, чем большинство российских регионов. А в Казани его боготворят за то, что хоккейный «Ак Барс» не знает, что такое экономия или нужда.

Острых цитат Маганова мы вспомнить не смогли, но зачем они ему. В данном случае обо всем говорят дела.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

К слову об «Ак Барсе», успехи казанского клуба в большей степени связаны с личностью многолетнего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Именно его тренерский гений, помноженный на деньги «Татнефти», сделал «барсов» самым титулованным клубом страны и «переименовал» Кубок Гагарина в Кубок Татарина.

Каково было клубу с деньгами без Билла, мы увидели в период с 2019 по 2023 год, когда «Ак Барс» заметно сдал в табели о рангах КХЛ. Зинэтула Хайдярович, несмотря на солидный возраст, будто по мановению волшебной палочки, вернул все на свои места. Кстати, свое первое интервью после возвращения к тренерской работе он дал «Татар-информу».

У Билла очевидно нет политических амбиций. И главным акторам РТ стоит этому лишь радоваться, ведь влиянию Билялетдинова позавидовали бы многие. До сих пор вирусное видео с уговорами Билялетдинова Миннихановым остаться в «Ак Барсе» не ушло из трендов соцсетей. «Не бросай нас», – в шутку говорил Раис на встрече в Казанском Кремле.

Сам Билялетдинов говорит не много, но, как говорится, часто в кассу. Его фраза про «только честный труд» стала мемом всероссийского масштаба и вовсю используется «Ак Барсом» в маркетинговых целях.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин

Возвращаемся к крупному бизнесу и переходим к личности гендиректора КАМАЗа – Сергею Когогину. Челнинские грузовики мало назвать визитной карточкой Татарстана. Благодаря знаменитому ралли-рейду «Дакар» они стали всероссийским достоянием. Сам КАМАЗ и его босс узнаваемы СМИ любого масштаба.

Автогигант активно развивается и идет в ногу с современной российской повесткой. В частности, компания разрабатывает технику для нужд СВО. Продукция челнинского автогиганта выполняет большие логистические задачи на новых территориях РФ.

Сам Когогин давно вхож в политические кабинеты не только Татарстана, но и Москвы. Не случайно время от времени появляются слухи о его переходе на ту или иную федеральную должность. Однако республика пока сохраняет за собой маститого управленца.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин

Если говорить о красноречии, то нельзя забывать и о мэре Казани Ильсуре Метшине. С 2005 года глава столицы Татарстана запомнился обещанием выиграть Лигу Европы с «Рубином».

И вообще спорта в «повестке» Метшина много. Так, на «деловом понедельнике» по подготовке города к чемпионату мира по водным видам спорта мэр высказался довольно образно. «Тем руководителям, кто выдохнул после Универсиады, пора заново вдохнуть воздух и нырять в новые задачи», – сказал он. Впрочем, Казань и на деле с честью справилась и с Универсиадой, чемпионатом по водным видам спорта и чемпионатом мира по футболу.

Также Метшин известный борец со снегом и за казанские ливневки. «Мы выгребаем из ливневок песок с солью, который скопился за долгие годы. Товарищи строители, не будьте вредителями! Это же наши кровеносные сосуды», – распекал подчиненных в 2012 году Метшин.

В этом году мэр дал большое интервью «Татар-информу».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев

Глава второго по численности города Татарстана Наиль Магдеев также известен в Татарстане своими высказываниями. Причем Наилю Гамбаровичу не чужда краткость, которая, как известно, сестра таланта.

Например, недавно он одним предложением охарактеризовал московские автобусы «ЛИАЗ». Как известно, Набережные Челны сделали ставку на республиканские «НЕФАЗы» производства КАМАЗа.

«Новые автобусы, мы видим, работают, по-разному загружены. Но новые есть новые. Не надо собирать металлолом», – определил место московских конкурентов продукции Челнов Магдеев.

Другая фраза Наиля Гамбаровича с аппаратного совещания разлетелась по российскому интернету: «Всем тем, кто уплачивает налоги, большое спасибо. Тем, кто не уплачивает, — неспасибо».

В октябре 2022 года Магдеев также дал большое интервью «Татар-информу».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов

Далее мы предлагаем отдать должное мастеру публичной словестности – гендиректору телеканала ТНВ Ильшату Аминову. Порой складывается впечатление, что его авторскую программу смотрят не из-за сюжетов корреспондентов (кстати, весьма качественных), а ради острых студийных выступлений самого Ильшата Юнусовича.

Без преувеличения, его выступления про «разнузданных тиктокеров тьмы» или критика «антиваксеров» обсуждались в общероссийской повестке. К тому же Аминов долгие годы возглавляет ТНВ. Телеканал, несмотря на периодическую критику в свой адрес, не стоит на месте, внедряя всевозможные проекты.

Кроме того, Аминов депутат Госсовета Татарстана уже четырех созывов и Председатель Союза журналистов республики. Многие ждут прорыва и в его политической карьере. Поговорить с цифровой копией Ильшата Юнусовича было бы интересно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева

Нельзя забывать и о «Татарской принцессе» Камиле Валиевой, которая стала одной из самых сильных и узнаваемых фигуристок мира. На ее счету титулы чемпионки мира и России, а также олимпийское золото Пекина в командном зачете.

Вся Россия с большой долей сопереживания отнеслась к истории с обнаружением допинга в крови тогда еще несовершеннолетней спортсменки. Возможно, именно из-за этой ситуации Камилу Валиеву тяжело назвать публичной.

Ее интервью СМИ можно пересчитать буквально по пальцам. Тем интереснее была бы возможность пообщаться с цифровой версией фигуристки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певец Салават Фатхетдинов

Список был бы неполным без знаменитого «голоса республики» – певца Салавата Фатхетдинова. Исполнителю уже 63 года, но он все так же собирает полные залы и, наверное, остается самым популярным певцом республики.

И ведь нельзя сказать, что татарская эстрада стоит на месте. Появляются молодые таланты, а соцсети не испытывают дефицита от наплыва видео и музыки новых артистов. Тем удивительнее феномен Салавата, который удерживает первое место зрительских симпатий.

Какие ответы дал бы ИИ Фатхетдинова? Голосуйте и, может быть, когда-нибудь узнаете.