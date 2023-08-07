Магдеев о московских «ЛИАЗах»: Не надо собирать металлолом

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В Набережных Челнах необходимо заменить «ЛИАЗы» 2012 года выпуска, полученные из Москвы, новыми вместительными автобусами. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике. Он отметил, что уже к 2025 году основная их часть будет вмещать большее количество пассажиров.

«Они нам в течение двух лет помогали, но они старые – 2012 года. Так что будем аккуратно выводить их из эксплуатации, на машинном дворе копить не надо. Следует сделать оценку их стоимости – это примерно 300 тысяч рублей. Изначально стоимость была выше, но автобусы свой срок отработали», – сказал он.

Для города это будет нести определенную финансовую нагрузку, но работу проводить нужно, добавил Магдеев. «Новые автобусы мы видим, работают, по-разному загружены. Но новые есть новые. Не надо собирать металлолом», – подчеркнул глава города.

Он также отметил, что есть города, которые могли бы приобрести автобусы после вывода из эксплуатации. Сейчас в Челнах уже курсируют новые автобусы большой вместимости по 2 и 3 маршрутам. Отмечается, что пассажиропоток на них составляет 26 тысяч человек в неделю, но это число постоянно меняется.

«Автобусы курсируют только в пиковое время, в межпиковое — перевозят воздух. Но транспорт — это социальная функция муниципалитета, будем продолжать работу», — заверил Магдеев.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал о планах властей Челнов закупить 200 новых автобусов большой вместимости, полностью отказавшись от маршруток. На эти цели необходимо 2 млрд рублей. На покупку 45 новых единиц техники из бюджета города уже направили 500 млн рублей.