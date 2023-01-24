Асгат Сафаров: «По большому счету, мы столкнулись с информационной войной»

Как медиаотрасль Татарстана адаптировалась к условиям спецоперации, почему растут тиражи печатной прессы в век интернета и почему стала востребована «журналистика мнений», обсудили участники коллеги Республиканского агентства «Татмедиа».

Десятки различных стендов с медиапродукцией, интерактивные мастер-классы и цифровые проекты вместе с гостями осмотрел Асгат Сафаров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Компактные книги», мастер-класс по реставрации и смарт-приложения

В этом году коллегия прошла на площадке Нацбиблиотеки республики. Уже за час до начала заседания холл здания наполнился многочисленными гостями — здесь собрались представители всех крупнейших медиа (телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ), а также отраслевые эксперты и специалисты.

Десятки различных стендов с медиапродукцией для любой аудитории, интерактивные мастер-классы и цифровые проекты представили участники медиарынка Татарстана. Вместе с гостями мероприятия экспозицию осмотрел Руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров.

Одним из популярных стендов стала тематическая площадка «Татмедиа», которая манила посетителей запахом свежей полиграфии. Высоким гостям здесь презентовали полный спектр печатных изданий, которые выпускает АО «Татмедиа».

Тематическая площадка «Татмедиа» манила посетителей запахом свежей полиграфии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Здесь размещен весь ассортимент печатной продукции наших редакций. Это газеты и журналы, издания для детей, открытки для родных и близких на татарском языке. Кроме того, есть и новый вид продукции — компактные книги татарских авторов в формате pocketbook, которые удобно носить с собой, они легко помещаются в карман или сумку», — рассказали Сафарову представители медиахолдинга.

На другом стенде гостям рассказали о запущенном в прошлом году приложении TatTVR — универсальной единой платформе для вещания теле- и радиоканалов. Она функционирует на базе современных систем SmartTV, iOS и Android. После своего запуска платформа открыла доступ к национальному медиаконтенту для пользователей «умных» телевизоров и смартфонов по всему миру.

Госархив РТ представил исторические подборки реальных газет и журналов первой половины прошлого века и раритетные издания книг Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На втором этаже выставки гостей ждал необычный стенд от Госархива РТ. Здесь все желающие смогли прикоснуться к истории в буквальном смысле — гостям представили исторические подборки реальных газет и журналов первой половины прошлого века и раритетные издания книг. Также все желающие смогли на пару минут стать настоящими книжными реставраторами, поучаствовав в восстановлении поврежденных страниц старых изданий с помощью профессиональных инструментов.

На площадке выставки работала выездная студия информационного агентства «Татар-информ», где перед началом основной части коллегии эксперты и специалисты медиасферы поделились мнениями о главных трендах отрасли за прошедший год.

«Будущее - за журналистикой мнений»

Одним из тех, кто поделился своим видением будущего журналистики на стенде «Татар-информа» стал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. По его словам, главные тренды современной журналистики — это растущая роль интернета, включая блогерство.

«Тенденции понятны — это развитие интернета, в частности, социальных сетей. Печатные СМИ остаются популярными у старшего поколения, но все новое живет в Сети. Туда всё активнее перетекают реклама и бизнес. Я думаю, что в ближайшие годы этот процесс будет усиливаться. Один из ключевых трендов — это блоггинг. У блогеров есть свое мнение, это люди, которые могут объяснить, что происходит и что будет завтра. Будущее — за журналистикой мнений», — отметил собеседник агентства.

Садыков поделился своим видением и о путях развития традиционных СМИ. По его словам, они должны адаптироваться под современные реалии и доносить информацию не только через традиционные, но и через новые каналы коммуникаций.

«Мы видим, что жизнь сильно меняется. Были время, когда существовал дефицит информации, а сейчас эпоха огромного количества новстей, которые поступают со всех сторон. Основная проблема — разобраться в них. Мы живем в век постправды, дезинформации, фейков. В этой ситуации роль государственных СМИ меняется. Их задача — быть маяком, быть оперативным и правдивым источником», — заключил Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков поделился своим видением и о путях развития традиционных СМИ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Был удивлен, как много книг издают в Татарстане»

Несмотря на доминирование интернета в информационном пространстве, печать традиционных бумажных изданий в республике никуда не ушла. Сегодня Татарстан находится среди регионов России, лидирующих по количеству изданных книг, подчеркнул еще один гость коллегии — президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

Он отметил, что в республике за прошлый год около сотни организаций передали сигнальные экземпляры своих изданий в Книжную палату, и это очень большой показатель.

«Я был удивлен, когда узнал, что в Татарстане порядка ста издающих организаций передали сигнальные экземпляры книг в книжную палату. Это очень много. Понятно, что есть лидеры, такие как Татарское книжное издательство, но еще много публикуют университеты. Республика на четвертом месте в России по книгопечатанию. Регион уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Свердловской области», — отметил собеседник агентства.

Чеченев поделился и своим пониманием основных задач, которые на сегодняшний день стоят перед книгоиздателями. В первую очередь, по его мнению, нужно пробудить интерес молодежи к чтению. Сейчас молодые люди больше времени проводят в социальных сетях, заключил эксперт.

Константин Чеченев отметил, что сегодня Татарстан находится среди регионов России, лидирующих по количеству изданных книг Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Новостной охват редакций Татарстана вырос до рекордных 340 тыс. пользователей в сутки»

С главным докладом перед участниками коллегии выступил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он подвел итоги отрасли за прошедший год и назвал цели, к которым будет стремиться медиарынок республики.

По словам Салимгараева, ни один регион России не может похвастаться такими показателям охвата аудитории в области масс-медиа, как Татарстан. Издания республики наращивают аудиторию как на традиционных сайтах, так и в социальных сетях.

«Общее число подписчиков в соцсетях ведущих СМИ республики возросло до 7,5 млн. Это на четверть больше чем в прошлом году. Понятно, здесь много пересечений, поэтому цифры больше чем жителей, но и они будут только расти», – сказал Салимгараев на коллегии ведомства.

По его словам, в 2022 году рост посещаемости сайтов составил более 10%.

«Средний новостной охват в день всеми редакциями составляет порядка 340 тыс. уникальных пользователей из Татарстана, среднее количество новостей, выпускаемых редакциями ежедневно – три тысячи уникальных сообщений. Эти цифры тяжело оценить, но это показатель силы медиаповестки и интереса к событиям внутри республики. Ни один регион не может похвастать такими показателями. В этом заслуга всех работников нашей отрасли», – подчеркнул Салимгараев.

Айдар Салимгараев подвел итоги отрасли за прошедший год и назвал цели, к которым будет стремиться медиарынок республики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Объем выпуска газет в Татарстане за год вырос на 69%»

Около 14% россиян продолжают потреблять информацию на бумажных носителях. Даже на падающем рынке у многих СМИ есть перспектива нарастить аудиторию, спрос не насыщен, продолжил доклад Айдар Салимгараев.

«К сожалению, есть проблемы с дистрибуцией и лишь героические усилия республиканского подразделения “Почты России” позволяют нам удерживать тиражи изданий. При этом продолжают расти розничные продажи и реализации через маркетплейсы. Пока, мы не находим поддержки на федеральном уровне, хотя практика потребления в Европе показывает, что тиражи изданий остаются стабильными благодаря своевременной и доступной дистрибуции. К несчастью, страдают в первую очередь национальные издания, которые до последнего времени сохраняли значимые для самоокупаемости тиражи без бюджетных вливаний», – сказал Салимгараев.

Руководитель ведомства отметил, что развитие цифровизации, постоянный рост стоимости дистрибуции и материалов, усложнение поставок оборудования и запчастей поставили полиграфическую и издательскую деятельность в особо тяжелые условия.

«Тем не менее, нам удалось пройти год без спада и даже со значительным приростом. Согласно данным Татарстанстата, объем выпущенных газет за год увеличен на 69%, объем изданных книг вырос на 23%. Драйверами роста книгоиздания в ближайшие годы станут учебная и научно-популярная литература, а также детская литература, динамика выпуска которой за последние пять лет демонстрирует уверенный рост», – пояснил Салимгараев.

Он подчеркнул, в Татарстане необходимо налаживать дистрибуцию, обеспечивать присутствие в федеральных книжных сетях, развивать сеть торговых точек и книжных уголков в детских культурных объектах и учреждениях здравоохранения, а также в сетях товаров повседневного спроса.

Около 14% россиян продолжают потреблять информацию на бумажных носителях Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С началом СВО вырос запрос на достоверную информацию»

Не обошел Салимгараев и тему спецоперации. Она стала триггером для осознания ответственности журналистов за то, что они пишут и говорят.

«Ключевым запросом во время пандемии, начала специальной военной операции, мобилизации стал запрос на достоверность. На этих этапах посыпалось неимоверное количество выдуманной, додуманной информации. Много было срежиссированного нашими западными партнерами контента. Но и мы не отставали, подхватывали все, что прибавляло читательскую аудиторию», – сказал Салимгараев.

По его словам, в кризисных ситуациях кратно увеличился запрос на информацию от государственных СМИ.

«Наши читатели, зрители ждали и ждут полновесной информации о происходящих процессах. И в этом перспективы развития и обязательства государственных изданий. Это одно из поручений нам от Президента РТ Рустама Минниханова. Нам необходимо вдумчиво работать над этим, глубже раскрывая события и расширяя каналы доставки контента до аудитории», – обратил внимание Салимгараев.

Другой важной задачей для индустрии является подготовка квалифицированных журналистских кадров, напомнил присутствующим руководитель республиканского агентства «Татмедиа». Здесь нужны системные решения с учетом меняющихся требований в профессии, и ряд таких проектов уже реализуются.

«Первый шаг, который мы сделали: создали Медиашколу для городских и районных изданий. Это был вынужденный шаг, учитывая существующее положение по восполнению дефицита кадров выпускниками вузов. Не секрет – уровень зарплаты и условия труда на местах пока далеки от престижного. Хотя за последние годы, благодаря поддержке Президента республики, ситуация стала значительно лучше, чем в любом другом регионе страны», – сказал Салимгараев.

По его словам, вторым крупным проектом при поддержке Рустама Минниханова, стало создание первой в России образовательной площадки АНО «Диалог», которая позволила сформировать обучающие программы для пресс-служб, руководителей и журналистов. До сих пор она остается единственной в своем роде в России.

«В этом году мы реализовали совместный обучающий проект по сторителлингу с “Репортерами России”. Уровень преподавателей – руководители ведущих изданий страны. Проект действует на постоянной основе. Особые отношения с Мастерской новых медиа. Ни один регион в стране не участвует настолько масштабно в его обучающих программах, как мы», – отметил Салимгараев.

Вместе с тем, руководитель ведомства отметил, что все озвученное – лишь фрагментарные проекты.

«Нужны системные решения дополнительного образования с новыми компетенциями. В этом вопросе мы очень сильно рассчитываем на взаимодействие с Приволжским федеральным университетом. Тем более есть позитивная практика. Сегодня есть большая совместная программа по национальной журналистике. Есть большой запрос на месячные, двухнедельные курсы по дополнительному профессиональному образованию. Мы будем работать над этим», – заключил Салимгараев.

Ильшат Аминов: «Безусловно, самой главной проблемой остаются зарплаты. Потому что в среднем по отрасли это где-то 30 тыс. рублей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Должны сделать так, чтобы в журналистике появлялись новые имена»

Тему расширения журналистских компетенций продолжил другой докладчик коллегии - председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. По его словам, для эффективного и качественного развития СМИ в Татарстане нужно активизировать создание условий, соответствующих потребностям современных журналистов. Речь идет о подготовке многоплановых специалистов в вузах, создании комфортных рабочих мест и росте зарплат в отрасли.

«Безусловно, самой главной проблемой остаются зарплаты. Потому что в среднем по отрасли это где-то 30 тыс. рублей. Мы должны работать эффективнее, делать свою работу более понятной и прозрачной», — обратился к участникам коллегии Аминов.

Другим важным аспектом развития журналистики в республике он назвал вопрос знаковых имен — специалистов СМИ, которые благодаря своему профессионализму пользуются авторитетом среди зрителей и читателей. Такие люди особенно нужны аудитории в непростые времена информационной турбулентности.

«Мы должны сделать так, чтобы такие имена появлялись. Потому что в этом бушующем информационном поле сегодня люди ориентируются только на такие „островки“, которым они доверяют. И мы должны их создавать», — объяснил Аминов.

Он также отметил, что в современных условиях журналистам нужно уметь работать с разнообразными форматами информации — текстами, видео, фото, социальными сетями и многим другим. Всё это требует тщательной и вдумчивой подготовки специалистов для СМИ, соответствующих технологических условий на их рабочих местах.

«Стираются грани между радио, телевидением, газетами и журналами. Все занимаются видео, соцсетями и так далее. Нужно выработать и зафиксировать эти новые квалификационные требования, передать их в университет — чтобы готовить специалистов под современные стандарты. Нужно внедрять и новые технологии для сбора, обработки и передачи данных», — резюмировал Аминов.

Асгат Сафаров: «Прошедший год полностью изменил правила работы информационного пространства» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы столкнулись с информационной войной, попытками сеять панику»

Заключительное слово перед участниками встречи взял руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров. Он напомнил, что в 2022 году Россия столкнулась с настоящей информационной войной — внешние силы старались посеять панику и страх среди населения. В этой борьбе особую роль сыграли СМИ, которые помогли людям не поддаться давлению и снабжали их достоверной информацией.

«Прошедший год полностью изменил правила работы информационного пространства. Было оказано беспрецедентное давление на Россию. По большому счету, мы столкнулись с информационной войной. Недружественные страны поставили себе цель дезинформировать, посеять страх и панику среди россиян. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что у них ничего не получилось. В этом огромная заслуга людей, присутствующих на коллегии», — поделился Сафаров своим видением ситуации.

Он добавил, что в обстановке постоянного давления люди ищут для себя опору в информационном пространстве. Лучшим ответом на фейки является профессионализм и оперативность журналистов, заявил Сафаров.

«Республиканским СМИ нужно с особым вниманием относиться к подаче и интерпретации информации. Недопустимы провокационные заголовки, вырывание из контекста и недосказанность. Это может вводить людей в заблуждение и вызывать тревогу. Я бы попросил очень глубоко вникать в материалы, касающиеся СВО», — подчеркнул Руководитель Аппарата Президента РТ.

С отдельной благодарностью он обратился к корреспондентам из Татарстана, которые посетили Лисичанск. «Журналисты побывали буквально на передовой, дойдя до наших мобилизованных воинов. Ваше бесстрашие и следование журналистскому долгу вызывает уважение», — сказал он.

В конце встречи Руководитель Аппарата Президента РТ поблагодарил журналистское сообщество Татарстана за освещение крупных мероприятий, прошедших в республике в 2022 году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нашу страну не получится исключить из международных процессов»

В завершение своей речи Асгат Сафаров назвал новый вектор для развития СМИ. Помимо привычного информирования людей, задачей журналистов должно стать сплочение общества и укрепление патриотизма.

«Авторские материалы должны способствовать развитию патриотизма и укреплению сплоченности общества. Особое внимание нужно уделить темам, связанным с днями воинской славы, Победой в Великой Отечественной войне, подвигами военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также деятельностью тех, кто помогает нашим бойцам сегодня (это волонтеры, предприниматели, общественные организации и простые граждане)», — заявил Сафаров.

Кроме того, он поблагодарил журналистское сообщество Татарстана за освещение крупных мероприятий, прошедших в республике в 2022 году, среди которых — празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, события по линии «Казань — молодежная столица ОИС» и Конвенции об охране объектов культурного наследия

Сафаров подчеркнул, что в текущем году в Татарстане также пройдет ряд значимых мероприятий. Уже стартовали Единые игры Специальной Олимпиады, в феврале состоятся события, посвященные юбилею Федора Шаляпина. В мае в новом федеральном пройдет «Казань форум», а также отпразднуют 300-летие со дня основания Казанской духовной семинарии.

«Полномасштабное освещение этих мероприятий должно в очередной раз показать всему миру, что нашу страну не получится изолировать и исключить из процессов международного взаимодействия», — резюмировал Асгат Сафаров.