Зинэтула Билялетдинов: «Знарку сразу сказал, что ни на что не претендую в «Ак Барсе»

Три года без Зинэтулы Билялетдинова особых поводов для радости, а тем более трофеев, «Ак Барсу» не дали. Один из самых титулованных тренеров российского хоккея вернулся на позицию главного тренера клуба, чтобы спасти команду от второго подряд провального сезона. Первое эксклюзивное интервью после своего назначения он дал редакции «ТИ-Спорт».

Зинэтула Билялетдинов: «Ситуация подошла к такому рубежу, что надо было «Ак Барсу» определяться с главным тренером»

Фото: ak-bars.ru

«В моих планах не было возвращаться к тренерской работе»

Летом вы вернулись в «Ак Барс» в качестве советника, хотя известно, что могли и возглавить команду. Кто и каким образом вас уговорил сейчас стать главным тренером?

Как я уже говорил, ситуация такая сложилась с Олегом Валерьевичем Знарком. В клубе произошли изменения. И со мной был честный и открытый разговор по поводу возвращения к тренерской деятельности. Но меня устраивала и ситуация, при которой я был советником в «Ак Барсе». Мне очень нравилась эта роль, я старался использовать весь свой опыт, чтобы помочь клубу. И в то же время не было такого объема работы, как у главного тренера. Но ситуация подошла к такому рубежу, что надо было «Ак Барсу» определяться с главным тренером. Поэтому мне предложили, и я уже не стал отказываться.

Получается, вы могли дать свое согласие гораздо раньше, даже летом. И у вас было бы куда больше времени для постройки своей команды?

Поймите, в моих планах не было возвращаться к тренерской работе вообще. И я об этом не раз говорил. Вам в том числе. А сейчас, еще раз повторюсь, ситуация сложилась так, что оставалось только принять это решение.

«В моих планах не было возвращаться к тренерской работе вообще. И я об этом не раз говорил» Фото: © «Татар-информ»

Мы привыкли, что вы с начала сезона работаете с командой. У вас своя система предсезонной подготовки клубов. Могу ошибаться, но это первый случай, когда вы выступаете в роли спасателя. Как вы с этим справляетесь?

Понятно, что мне, да и всем, хотелось бы, чтобы ситуация сложилась по-другому. Тем не менее я уверен, что всё исправимо. Времени для этого должно хватить. Мы постараемся и приложим все силы для решения задач, которые перед нами стоят.

«Меня не было на предсезонке с командой, я не владел информацией, что и как они там делали»

Не вы собирали эту команду, какие проблемы в ней видите?

Не имеет смысла об этом говорить – о каких-то там проблемах. У нас есть команда, и с ней надо работать. Ребята способны решать задачи, которые перед нами стоят.

«У нас есть команда, и с ней надо работать» Фото: ak-bars.ru

С 2019 года успели перезарядить тренерские батарейки?

Ну, я об этом не думал. Повторюсь, не собирался быть тренером. Меня устраивала моя жизнь в другом качестве. Я получал удовольствие от своей свободы. Мне нравилась моя, так скажем, независимость. У меня не было планов отдохнуть именно так, чтобы вернуться и начать опять тренировать. А то, что произошло, – так случилось.

Вы с командой с самого начала сезона. Мы в матчах видим физическое состояние хоккеистов. На предсезонке как-то обсуждали подготовку «Ак Барса» с Олегом Знарком?

Меня не было на предсезонке с командой. Оценивать ситуацию можно только тогда, когда ты ее знаешь. Я, к сожалению, не владел информацией, что и как они там делали. Я приезжал, мы общались со Знарком. Я говорил, как бы я сделал. Но внутри процесса меня не было. Мне тяжело оценивать причины, почему не все получалось. Это надо было изначально понимать.

«Я не хотел бы давать оценки работы своего коллеги. Тем более Олега Валерьевича, которого очень уважаю» Фото: ak-bars.ru

«Я не хотел бы давать оценки работы коллеги, Олега Валерьевича очень уважаю»

По факту получилось, что правы были те, кто говорил, что вы являлись страховкой «Ак Барса» на случай неудачной работы Знарка. Как он воспринял все это, вы общались?

Я не знаю. У нас всегда были очень хорошие отношения. Я Олегу Валерьевичу изначально сказал, что ни на что не претендую. Чтобы он это понимал, и никакого дополнительного давления не было. Приходил в роли помощника, чтобы помогать какой-то информацией или еще чем-то. Я готов был это делать и делал. Но не более того.

И все-таки по ходу сезона вы были все ближе к первой команде. Что не получилось у Знарка в Казани, в чем причины неудачи, на ваш взгляд?

Мне сложно сказать. Вы мне такие сложные вопросы задаете. На них даже неудобно отвечать. Я не хотел бы давать оценки работы своего коллеги. Тем более Олега Валерьевича, которого очень уважаю. У меня есть свои взгляды на всё это и свое понимание. Все тренеры разные. Возможно, и мы с ним разные тренеры.

Как воспринял ситуацию Юрий Бабенко? Сначала и. о. главного тренера, потом ваше назначение?

Нормально воспринял, думаю, что с пониманием. Я не вижу никаких проблем с этим. Ни с моей стороны, ни с его. У нас с ним в тренерском штабе «Ак Барса» сложилось взаимопонимание.

«Я думаю, любой тренер, которого приглашают в «Ак Барс», должен быть счастлив» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы видим вещи, которые нам в «Ак Барсе» мешают»

На пресс-конференции вы так красноречиво покачали головой на вопрос генменеджера о вашей работе главным тренером в следующем сезоне...

А может, у меня совсем другая мысль в тот момент в голове была? Я, может, не это совсем имел в виду.

Но ведь понятно, если вас уговорили один раз, то это возможно и в дальнейшем.

Уговаривать не надо. Речь ведь идет о работе в «Ак Барсе». Я думаю, любой тренер, которого приглашают в «Ак Барс», должен быть счастлив. В этом должно быть понимание, вот и всё. У каждого свои планы, все по-своему относятся к своему времени. Я понял ситуацию и принял такое решение.

Общеизвестный факт, что в команде были скандалы. Но с вашим приходом всё как-то сошло на нет. Как удалось? С лидерами команды поговорили?

Общение с ребятами у нас постоянно идет. Мы видим вещи, которые нам в «Ак Барсе» мешают. Это постоянный рабочий процесс, который в том числе улучшает атмосферу в команде. Я считаю, что у нас хорошие ребята. И «Ак Барс» может достичь большего, чем сделано сейчас. Но на это время надо.

«Считаю, что наши два вратаря, которые у нас есть, способны выполнять самые серьезные задачи» Фото: ak-bars.ru

«Откровенно говоря, Тимур Билялов и Амир Мифтахов далеко не худшие вратари в лиге»

Не хотелось бы «каркать», но после плей-офф-2019 мы с вами говорили, что заходить в плей-офф с неопытными голкиперами было большим риском. Это и случилось тогда. Вам не кажется, что сейчас ситуация с вратарями «Ак Барса» отчасти повторяется?

Совсем нет. Я считаю, что наши два вратаря, которые у нас есть, способны выполнять самые серьезные задачи. Откровенно говоря, Тимур Билялов и Амир Мифтахов далеко не худшие вратари в лиге. Амир вообще перспективный парень, который при усердном труде должен вырасти в хорошего вратаря. Он сейчас в стадии развития. Да и Билялов совсем еще не старый, но уже довольно опытный. У него сейчас как раз тот возраст, когда он должен показывать свой максимум и реализовывать себя. Я считаю, что у нас очень хорошие голкиперы.

В то же время показалось, что в последних матчах голкиперы «Ак Барса» стали играть увереннее. Это связано с возвращением Сергея Абрамова в первую команду?

Вот с этим полностью соглашусь. Действительно, вратари добавили. Конечно, опыт и знания Сергея Михайловича этому способствовали напрямую. У него есть понимание своей работы. Он ее знает хорошо и выполняет соответственно.

«Для меня «Ак Барс» – родной клуб, которому отдал много лет. Но обещать что-либо я не буду» Фото: ak-bars.ru

«Семья уже привыкла, ничего принципиально нового не произошло»

Как ваша семья восприняла возвращение к тренерской деятельности? За три года они, наверное, привыкли часто вас видеть дома.

Конечно, такой момент присутствует (смеется). Три года дома – это хороший срок. Я получил удовольствие, семья тоже. Но к нынешнему профессиональному повороту все отнеслись с пониманием. Все прекрасно знают, какая сложилась ситуация. Нормально отнеслись. Семья уже привыкла за то время, что я работаю тренером в хоккее. Ничего принципиально нового не произошло (улыбается).

Болельщики, судя по комментариям в соцсетях, воспринимают вас чуть ли не мессией. Несмотря на все объективные сложности, уже идут разговоры о Кубке Гагарина. Можете что-то пообещать или обратиться к фанатам?

Я с большим уважением отношусь к болельщикам Казани. Для меня «Ак Барс» – родной клуб, которому отдал много лет. Но обещать что-либо я не буду. Но хочу поблагодарить за доверие и отношение, которое у них есть ко мне. Это очень приятно. Я могу сказать, что постараюсь сделать всё, что необходимо для того, чтобы «Ак Барс» играл хорошо и добился результата.

«Я с большим уважением отношусь к болельщикам Казани» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Билялетдинов Зинэтула Хайдярович. Родился 13 марта 1955 г.



Тренировал «Ак Барс» в 2004–2011 гг., 2014-2019 гг. и с 2022 г.



Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России. Выступал в команде «Динамо» (Москва). Шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Чемпион и серебряный призер Олимпийских игр. Обладатель Кубка Канады. Двукратный чемпион мира среди молодежных команд. Семикратный серебряный и шестикратный бронзовый призер чемпионатов СССР. Обладатель Кубка СССР. На тренерской работе с 1988 г.: работал в клубах «Динамо» (Москва), «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада), «Финикс Койотс» (Финикс, США), «Чикаго Блэк Хоукс» (Чикаго, США), «Лугано» (Лугано, Швейцария), «Ак Барс» (Казань).



Тренерские достижения: чемпион мира, пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион КХЛ и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный серебряный призер чемпионатов России, обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка, двукратный серебряный призер Евролиги.