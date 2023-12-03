Освобожденные из плена у ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, которые ранее удерживались в заложниках радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве, направленном на поддержку семей людей, еще находящихся в руках боевиков.

«Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу (ее сын Александр продолжает удерживаться в секторе Газа — прим. Т-и) и всех заложников. Немедленно!» — заявила Елена Труфанова на русском языке и на иврите (цитата по РИА Новости).

Газета Haareetz отмечает, что Труфанова эмигрировала из России 25 лет назад. Она, ее 73-летняя мать, ее сын и невеста сына Сафир Коэн были похищены во время нападения на кибуц Нир-Оз 7 октября. Муж Елены Виталий Труфанов был при этом убит боевиками.

Елена Труфанова и Ирина Татти были освобождены 29 ноября. Сначала в ХАМАС заявили, что отпускают их вне рамок сделки с Израилем по обмену заложников на палестинских заключенных — в знак признательности Президенту РФ Владимиру Путину за его позицию. До этого так был освобожден гражданин России и Израиля Рони Кривой, захваченный в заложники при атаке на музыкальный фестиваль в кибуце Реим.

Однако впоследствии оказалось, что россиянки были учтены при следующем обмене. Тридцатого ноября в рамках сделки удалось освободить Сафир Коэн. Боевые действия в секторе Газа возобновились 1 декабря.