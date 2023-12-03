Остин предупредил Израиль о риске стратегического поражения в секторе Газа

Тактическая победа Израиля над радикальным палестинским движением ХАМАС может обернуться стратегическим поражением, если в секторе Газа, который является одним из самых густонаселенных мест на Земле, не будут предприняты необходимые меры по защите гражданского населения.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на проходящем в Калифорнии Рейгановском форуме по национальной обороне, сообщает пресс-служба Пентагона.

«<…> в такой борьбе центром тяжести является гражданское население. И если вы загоните их в объятия врага, то вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — подчеркнул Остин.

«Поэтому я неоднократно ясно давал понять израильским лидерам, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом», — уточнил он.

При этом руководитель Пентагона сослался на собственный опыт борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* в Ираке (с сентября 2010 по январь 2012 года Остин командовал американским контингентом в этой стране, а с марта 2013 по март 2016 года руководил Центральным командованием Вооруженных сил США).

Стоит отметить, что позднее при штурме силами иракских войск, курдской пешмерги (ополчения), шиитских милиций и антитеррористической коалиции занятого ИГ* города Мосула в октябре 2016 — июле 2017 года погибли, согласно данным из разных источников, от 5 тыс. до 40 тыс. гражданских лиц.

Ллойд Остин также выразил поддержку принципу «два государства для двух народов» и заверил, что «Соединенные Штаты остаются самым близким другом Израиля в мире» и что американская поддержка безопасности еврейского государства не подлежит обсуждению.





В ответ Израиль объявил о начале войны. После бомбардировок началась наземная операция. По данным ХАМАС, там погибли около 15 тыс. человек. Позднее, 22 ноября, стороны Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и захватывать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники.В ответ Израиль объявил о начале войны. После бомбардировок началась наземная операция. По данным ХАМАС, там погибли около 15 тыс. человек. Позднее, 22 ноября, стороны договорились о гуманитарной паузе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Боевые действия возобновились 1 декабря.

*Группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) признано террористической организацией в России и многих других странах.