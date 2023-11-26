Захарова подтвердила новость об освобождении боевиками ХАМАС заложника с паспортом России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила информацию об освобождении россиянина, находившегося в заложниках у ХАМАС.

«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что российские дипломаты в ближайшее время посетят гражданина. По словам Захаровой, освобождение произошло вне списка об обмене и работа в этом направлении будет продолжена.

«Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС», – пояснила представитель МИД.