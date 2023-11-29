ХАМАС пообещал освободить еще несколько россиян в знак признательности Путину

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС собираются сегодня освободить еще несколько граждан России в знак признательности Президенту РФ Владимиру Путину за его позицию. Об этом заявил член политбюро группировки Муса Абу Марзук на своей странице в социальной сети Х.

«Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рони Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения за позицию Президента РФ Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии», — написал один из лидеров радикальной группировки.

Ранее, 26 ноября, МИД РФ сообщил, что гражданин России и Израиля Рони Кривой, захваченный в заложники 7 октября при атаке боевиков на музыкальный фестиваль в киббуце Реим, был освобожден. Известно, что в заложниках остаются четыре имеющих российское гражданство члена семьи Труфановых, похищенных во время нападения на кибуц Нир-Оз. Один из Труфановых был убит во время этой атаки.

В понедельник, 27 ноября, ХАМАС и Израиль продлили действие взаимного гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Продление сделки предусматривает освобождение минимум десяти заложников каждый день. Если этого не произойдет, Израиль возобновит боевые действия.