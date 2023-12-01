Армия Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС

Армия Израиля заявила, что возобновила боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В этот день бойцы палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Вторжению предшествовала массированная ракетная атака. В результате нападения были убиты более 1,2 тыс человек. Около 130 граждан были взяты в плен, в их числе иностранцы.

Ответным шагом Израиля стали объявление войны против ХАМАС и мобилизация 360 тыс. резервистов. После этого по сектору Газа начали наносить удары, жертвами которых стали десятки тысяч мирных палестинцев.

Соглашение о временном прекращении огня было заключено 22 ноября при участии Катара и Египта. Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа на четыре дня. Основным его условием является обмен удерживаемых боевиками заложников на палестинских заключенных.