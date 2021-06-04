Особая охрана и парад вип-персон: как готовились к приезду Путина на ПМЭФ-2021

Усиленный контроль с раннего утра

Прибытие Президента России на питерский Давос чувствовалось с самого утра. Первое, что ощутили участники и журналисты форума, — это усиленный контроль на пропускных пунктах. Раньше приезжающих проверяли только на активность бейджа. С помощью специальных устройств сотрудники МВД сверяли, действителен ли бейдж участника. Но уже сегодня на входе, у рамок металлодетекторов, каждого просили снять и очки, и маску, а после внимательно сверяли фотографию и личность пришедшего.

Помимо этого, у проезжающих на территорию еще в машине проверяли сумки и пакеты, хотя в предыдущие дни внимание сотрудников МВД привлекали только крупногабаритные чемоданы.

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на усиленный контроль, очереди на въезде в «Экспофорум» не возникло. По крайней мере приезжающие с утра никаких проблем и неудобств с проходом на площадку не заметили.

Фото: пресс-служба Президента РТ

О прибытии первого лица государства говорило и столпотворение людей на площадке форума. Уже в 13:30 часов дня, за полчаса до начала пленарного заседания, холл переполнили федеральные министры, депутаты Госдумы, телеведущие, спортсмены и ученые. Под аккомпанемент щелчков фотоаппаратов и просьб журналистов дать комментарий по центральному коридору прошли глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, телеведущая Анна Чапман, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр спорта России Олег Матыцин, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, психолог Андрей Курпатов и многие другие представители политической и медийной элиты.

Среди пробивающихся сквозь микрофоны и диктофоны различных изданий можно было увидеть и Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, который также посетил пленарную сессию.

Элитарный отбор и Covid-правила: почему Путина увидели не все

В этом году, несмотря на выросшую в 2,5 раза стоимость пакетов участия, попасть на пленарное заседание ПМЭФ-2021 смогли далеко не все. В прошлые разы на выступление Президента России приглашались все, у кого был красный бейдж высшего уровня. Однако в этом году правила изменились, теперь красная бумажка говорит лишь о том, что участник заплатил 960 тыс. рублей за вход. В этом году пакет «Премиум» не давал право оказаться в одном зале с Путиным. На это могли рассчитывать лишь те, кто получил специальное приглашение.

Конечно, ковидная реальность не могла не отразиться на главном событии Петербургского форума. Каждый, кто планировал посетить пленарную сессию, должен был стать тест на Covid-19, даже если делал уже это перед началом форума. Сегодня в холле «Экспофорума» можно было увидеть растерянных мужчин в дорогих костюмах, которым не пришел результат теста перед пленарным заседанием. Правда, таких огорченных было немного. Для удобства участников тест на коронавирус можно было сдать вчера прямо на площадке «Экспофорума» в перерывах между лекциями и подписаниями. Большинство получили свои результаты в течение нескольких часов.

Фото:пресс-служба Президента РФ

Также более строгие требования были к журналистам и фотографам, которых допустили в зал выступления Путина.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудник одного из федеральных изданий, допущенные к освещению Президента России из зала журналисты были вынуждены отсидеть карантин в две недели несмотря на отрицательный тест. Из-за этого многим представителям СМИ пришлось прибыть в Северную столицу заранее.

Продление льготной ипотеки и свобода МСП: основные тезисы Президента

Во время своего выступления Президент России поднял ряд проблем, волнующих население страны. Конечно, ключевым заявлением для большинства россиян стало продление льготной ипотеки, которое инициировал Владимир Путин. При этом ее ставку зафиксируют на уровне 7%, а предельная сумма кредита, 3 млн рублей, станет единой для всех регионов страны.

«Резко обрывать и сворачивать эту программу, конечно, нельзя. <…> Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год — до 1 июля 2022 года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку», — обратился Путин к участникам ПМЭФ.

Фото:пресс-служба Президента РФ

Также нововведения коснулись и доступности льготной ипотеки. Теперь ее смогут получить семьи с детьми, рожденными после 1 января 2018 года. Кстати, для таких семей кредитная ставка будет снижена до 6%. Помимо этого, программа даст возможность рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты по наиболее выгодной ставке. По словам Путина, максимальный размер кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составит 12 млн рублей, а для других регионов России — 6 млн рублей, поскольку здесь жилье более доступно по ценам.

Президент России также заявил о необходимости предоставления большей свободы представителям малого и среднего бизнеса. Сейчас антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Президент РФ предложил поднять эту планку до 800 млн рублей. Благодаря этому множество растущих компаний сможет избавиться от обременительных лишних отчетов. Теперь, если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, то компании не нужно будет ее согласовывать с антимонопольными органами.

Во время пленарной сессии Путин также осветил тему, интересующую иностранных граждан, о платной вакцинации «Спутником-V». Так, в России организуют условия для платной вакцинации иностранцев от коронавируса, в том числе и трудовых мигрантов, большинство из которых сейчас заняты в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ, отметил Президент.

«До тех пор, пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты», — подытожил Владимир Путин.

Татарстан завершил свою программу на форуме попаданием в топ регионов по инвестклимату

Сегодня помимо программы Путина прошло не менее значимое событие, делегация Татарстана завершила свою программу на форуме. Последний день представителей из республики ознаменовался вторым местом в рейтинге инвест-климата среди регионов России. Новый топ по итогам 2020 года сегодня представило Агентство стратегических инициатив.

«Системная работа, которую мы проводим инвестиционной командой Татарстана, отражается и в оценке федерального центра. Мы снова первые (среди регионов, за исключением Москвы, — прим. Т-и). Вперед, Татарстан!» — заявила по этому поводу руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Фото:пресс-служба Президента РТ

Помимо этого, сегодня было подписано два соглашения с двумя IT-компаниями: GeekBrains и Positive Technologies. В рамках их реализации в Татарстане в 2021 году появятся первые бесплатные аналоговые IT-школы и даже центр по предотвращению киберугроз, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Совсем скоро завершит свою работу и стенд Татарстана, который продолжает приковывать взгляды медийных личностей мероприятия. Например, вчера его оценила журналист Марианна Максимовская, подчеркнув его минималистичность и экологичность.

Сегодня его посетил и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На осмотре точки республики также присутствовал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутинов, который вкратце рассказал о том, как развивается особая экономическая зона «Иннополис», и о новых объектах на территории особой экономической зоны.