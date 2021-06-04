Алексей Песошин и Игорь Комаров осмотрели стенд Татарстана на ПМЭФ-2021

Сегодня полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Презентационный стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Игорь Комаров и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудили социально-экономические показатели Татарстана как одного из регионов в составе ПФО, а также инвестиционные проекты, которые реализуются в текущее время», — говорится в сообщении.

Заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутинов вкратце рассказал о том, как развивается особая экономическая зона «Иннополис», и о новых объектах на территории ОЭЗ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Игорь Комаров посетил производственные предприятия ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах.