Журналист Максимовская: Татарстан должен стать лидером в направлении устойчивого развития

Татарстан должен стать лидером по организации и продвижению экологических мероприятий и проектов. Республика будет примером и лидером для других регионов России. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась журналист Марианна Максимовская, посетившая сегодня стенд республики на ПМЭФ-2021.

«Татарстан — вообще наш самый прогрессивный регион, и, мне кажется, может стать лидером в продвижении модной темы устойчивого развития ESG, проводить большие форумы и делать проекты по экологическому развитию. И дальше будут подтягиваться остальные регионы, как это часто происходит в случае с Татарстаном. Региону удается поддерживать позиции лидера», — сказала Максимовская.

Помимо этого журналист оценила стенд республики, отметив, что даже он выполнен в экологичном, зеленом стиле. По ее мнению, правильно, что Татарстан привлекает внимание к теме экологии, поскольку сейчас она как никогда актуальна.

«Стенд Татарстана притягивает внимание. Он выполнен в эко-стиле, как мне кажется, в этом и была задумка дизайнеров. Это сейчас популярная история, вообще тема экологии важна, и ее продвигают не только правильные и прогрессивные компании, она интересует также молодежь. Недавно мы проводили опрос среди школьников, и они тоже говорили, что эта проблема их интересует», — подытожила собеседница агентства.

Напомним, направление ESG (Environmental, Social, and Corporate) переводится с английского как экологическое, социальное и корпоративное управление. Оно представляет собой совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается ее вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем.