Проекты «Алабуги» и шоколадки «Invest Tatarstan»: республика заняла лучшее место на ПМЭФ

Роботы против вируса: как пандемия повлияла на работу форума

Питерский международный экономический форум открыл свои двери для российских и иностранных гостей после годового перерыва. Пандемия Covid-19 внесла коррективы в формат мероприятия: всех посетителей и участников обязали сдавать ПЦР-тесты. Причем сделать это разрешили только в специализированных лабораториях Роспотребнадзора, оборудованных в рамках ПМЭФ-2021.

Девять из них расположены в Москве и еще 35 в Санкт-Петербурге. В других городах подобных пунктов нет, из-за чего нестоличные гости вынуждены прибывать в Северную столицу накануне. Организаторы изначально уверяли, что ожидать тест придется не более суток. Но во время сдачи теста корреспондентом ИА «Татар-информ», одна из сотрудниц пункта призналась, что лаборатории уже загружены до предела, из-за чего процесс получения результата может затянуться до двух суток.

Для удобства гостей форума записаться на процедуру можно было заранее на определенное время и дату через личный кабинет на сайте мероприятия. Но это не помогло избежать очередей. Бизнесмены, политики, журналисты и медийные личности стояли в очередях невзирая на должности и статус в обществе.

Кстати, процедура платная, стоимость одного тестирования — 1150 рублей. А тем, кто планирует посетить пленарное заседание 4 июня с участием Президента РФ Владимира Путина, придется сдавать тест повторно.

«Ковидная» реальность наложила свой отпечаток не только на предорганизацонные мероприятия. На всей территории установлены санитайзеры, а каждый посетитель форума обязан быть в маске. Кстати, снимать ее перед сотрудниками МВД не нужно, личность они сверяют с помощью бейджа.

Также по площадке форума, которая составляет ни много ни мало 220 тыс. квадратных метров, установлены бактерицидные устройства «Альфа 01», убивающие все микробы и вирусы яркими вспышками света. Но смотреть на работу прибора нельзя, может сжечь глаза. По данным открытых источников, одна такая установка стоит около 1 млн рублей. Кстати, подобного робота прошлой осенью презентовали ученые Иннополиса, но организаторы форума почему-то отказались от татарстанской разработки, отдав предпочтение версии московского производителя «Мелитта».

Новый проект Минуллиной и застройка Иннополиса: как выглядит стенд Татарстана

Помимо масок, санитайзеров и роботов-дезинфекторов, ярким сюрпризом в этом году стали и цены для участников, которые выросли в несколько раз. В этом году пакет «Премиум», включающий в себя участие во всех мероприятиях и доступ в зоны делового общения, обойдется в 960 тыс. рублей. Пакет «Стандарт» с теми же опциями, но без возможности посещения пленарного заседания выйдет 840 тыс. рублей, говорится на сайте мероприятия.

Стенд Татарстана традиционно стоит в начале павильона напротив стенда Ассоциации инновационных регионов России. Стенд республики украсили искусственной зеленью, а на столах разложили шоколадки с надписями «Invest Tatarstan». Его расположение и организацию высоко оценил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, который также прибыл на форум.

«Татарстан всегда первый, начиная с места. Это лучшее место. Команда работает очень активно и продуктивно. Как только встречаешь крупных инвесторов, сразу бежишь и смотришь, где Татарстан, чтобы тут же можно было провести переговоры. Мы обсудили много самых разных проектов, но самый интересный из них - это, наверное, проект с «Фарминвестгрупп», который работает и в части сельского хозяйства, и охраны здоровья. Они сегодня единственные производители вакцины «Спутник V»», - рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Айрат Фаррахов.

Делегацию Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме возглавил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. С ним в Санкт-Петербург традиционно отправились министры экономики и промышленности. Событие такого масштаба, переполненное бизнесменами из списка Forbes, долларовыми миллионерами не обошлось без главной по привлечению инвестиций в Татарстан, - главы Агентства инвестиционного развития республики Талии Минуллиной. Как стало известно ИА «Татар-информ» именно она и ее ведомство занималось организацией стенда Татарстана.

Минуллина привезла на форум все ключевые инвестиционные проекты республики, среди которых особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис». На стенде также был представлен ряд предприятий и деловых объединений, таких как «Фарммедполис», Машиностроительный кластер и территориально-производственный кластер «Иннокам». Ознакомиться с их планами и проектами можно было также на стенде.

Помимо традиционных презентаций на стенде Татарстана был представлен проект «Мои субсидии», направленный на поддержку бизнеса в период пандемии в 2020 году. По признанию Минуллиной, она хочет распространить этот опыт на все регионы России. Речь об этой разработке шла уже давно, руководитель АИР Татарстана упоминала о ней еще в период пандемии, но именно ПМЭФ стал местом для продвижения татарстанского ноу-хау.

По словам Талии Минуллиной, проект «Мои субсидии» работает по принципу одного окна. С его помощью можно обратиться за любой формой помощи в электронном формате. При этом этот ресурс не только облегчит жизнь инвесторам, о которых так воодушевленно заботится Минуллина, но и поможет устранить ряд административных барьеров, повысить качество услуг и сделать систему взаимодействия бизнеса с властью более прозрачной.

«Проект «Мои субсидии» уникален тем, что мы практически полностью хотим уйти от взаимодействия предпринимателей и чиновников и перевести эту коммуникацию в электронную, прозрачную форму, так чтобы каждый предприниматель или потенциальный инвестор мог получать все меры государственной поддержки, не сталкиваясь с чиновничьим аппаратом. Это и антикоррупционная мера, и мера по устранению административных барьеров, которая позволит ускорить и повысить качество предоставляемых государственных услуг для предпринимателей и населения», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Минуллина.

Синергетический союз АИР Татарстана с Росконгрессом

Делегация Татарстана рассматривает ПМЭФ не только как площадку для привлечения внимания к татарстанским производителям, но и для продвижения татарстанского форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На ПМЭФ-2021, организатором которого является Росконгресс, Минуллина намерена провести большую работу по популяризации и масштабированию казанской альтернативы питерскому форуму.

«Это будет очередной раунд переговоров с Росконгрессом по возможности достижения синергетического эффекта и новых путей взаимодействия, поскольку прежде они еще не принимали участия в организационной работе исламского саммита. <...> Мы планируем презентовать наш исламский саммит на Петербургском форуме, собственно, как и весь календарь мероприятий, которые пройдут в Татарстане до конца года», — сказала Минуллина.

Как сложится работа делегации Татарстан на полях ПМЭФ-2021, говорить пока рано, но деловой график насыщен событиями до предела. В ближайшие дни представители республики планируют подписать более 30 соглашений. Например, о намерении партнерства в рамках подготовки к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани между некоммерческой организацией «Дирекция спортивных и социальных проектов» и компанией «Тойота Россия». Также в программе Татарстана подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и «Роснано». Помимо этого, татарстанское Правительство подпишет соглашение о намерениях с российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр-Москва».

Напомним, Петербургский международный экономический форум — это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента России. Мероприятие пройдет с 2 по 5 июня в Северной столице России.