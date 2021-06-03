Навигатор на татарском и Data Science: Татарстан заключил ряд соглашений на ПМЭФ-2021

Сегодня с самого утра у стенда Татарстана на ПМЭФ-2021 было много посетителей. Несмотря на то что первые встречи у Алексея Песошина были запланированы на 13.00, он прибыл на стенд Татарстана в 11 утра. В деловой программе Премьер-министра РТ были встречи с послами Нидерландов, Израиля и Финляндии в России, а также с главой Гагаузии – автономно-территориального образования в составе Республики Молдова. Обсуждались совместные проекты, планы по развитию торгового оборота. На встречах присутствовали глава Минпромторга РТ Альберт Каримов и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Кроме этого, сегодня и завтра представители татарстанской делегации планируют подписать пять соглашений. При этом три из них посвящены цифровизации. Как сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, сегодня пройдет подписание между Правительством Татарстана и «Яндексом», целью которого является создание проекта «Яндекс. Навигатор» на татарском языке.

«Этот сервис нужно сделать двуязычным. Очень важно в Год родных языков продвигать эту тему и поддерживать. Но там целая дорожная карта», – сказал Хайруллин.

Помимо этого, на полях ПМЭФ будет подписано соглашение с банком «Северный морской путь». По словам замминистра экономики РТ Рустема Сибгатуллина, для Татарстана очень важно развивать инструменты финансирования коммерческих проектов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Мы подпишем соглашение с банком о взаимном сотрудничестве. Банки часто сравнивают с кровеносной системой. Это очень важный элемент экономики. Чем больше банков и чем разнообразнее услуги они предлагают бизнесу, тем лучше экономике региона», – отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Сибгатуллин.

Ожидается, что сегодня Премьер-министр РТ также примет участие в церемонии подписания соглашения между Дирекцией спортивных и социальных проектов и «Тойота Россия». Документ предполагает партнерство во время Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани в 2022 году.

Завтра у Алексея Песошина не менее насыщенная программа. Самым ярким событием станет подписание соглашений с IT-компаниями Positive Technologies и GeekBrains. В рамках сотрудничества в Татарстане планируется открыть несколько новых школ по обучению информационным технологиям.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Еще одно соглашение на стенде Татарстана было подписано между руководством

Университета Иннополис и Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Как сообщил руководитель вуза Кирилл Семенихин, документ направлен на подготовку высококвалифицированных кадров.

«Понятно, что сам университет с этой задачей не справится, поэтому мы создаем консорциум ведущих российских вузов. Для них готовим образовательные программы, их будет около 100, и уже 1 сентября более 2 тыс. преподавателей по этим образовательным программам будут учить студентов», – отметил спикер.

На стенде Татарстана также был представлен проект по увеличению жилой застройки города Иннополис, что позволит увеличить количество населения до 30 тыс. человек. О планах развития города рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

«Сейчас основное ограничение по росту численности жителей города – это отсутствие свободного жилья. Проект застройки находится на стадии проработки и получения разрешительной документации. Я думаю, что все это будет анонсировано руководством республики и инвестором», – сказал Шагалеев.

Он добавил, что если проект будет полностью реализован, то население города увеличится до 30 тыс. человек. На реализацию проекта уйдет от 3 до 5 лет.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«На сегодняшний день в городе проживает чуть больше 4 тыс. человек, плюс 1,3 тыс. человек приезжают в город на работу и учебу», – заключил собеседник агентства.

Напомним, Петербургский международный экономический форум – это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии Президента России. Мероприятие пройдет с 2 по 5 июня в Северной столице России.